Thássia Naves arrecada quase meio milhão em bazar beneficente

A influenciadora Thássia Naves atingiu uma marca histórica na última edição de seu bazar beneficente. Realizado em Uberlândia na última segunda-feira, 10, a 5ª edição do Bazar da Thássia arrecadou R$ 462 mil com a venda de mais de quatro mil peças, disponibilizadas pela própria e por marcas parceiras. O valor será destinado para a Casa do Menor Nova Canaã, instituição que atende crianças carentes na cidade mineira e possui uma ligação com Thássia desde sua fundação.