Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Celebridades

Thássia Naves arrecada quase meio milhão em bazar beneficente

A 5ª edição do evento ocorreu na última segunda-feira, dia 10, e arrecadou R$ 462 mil com a venda de mais de quatro mil peças

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 14:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2018 às 14:46
A última edição do bazar da blogueira Thássia Naves arrecadou mais de R$ 462 mil Crédito: Reprodução/ Instagram
A influenciadora Thássia Naves atingiu uma marca histórica na última edição de seu bazar beneficente. Realizado em Uberlândia na última segunda-feira, 10, a 5ª edição do Bazar da Thássia arrecadou R$ 462 mil com a venda de mais de quatro mil peças, disponibilizadas pela própria e por marcas parceiras. O valor será destinado para a Casa do Menor Nova Canaã, instituição que atende crianças carentes na cidade mineira e possui uma ligação com Thássia desde sua fundação.
O evento teve oito horas de duração e recebeu mais de duas mil pessoas. Cada um teve de levar um brinquedo novo para ingressar no bazar, o que resultou em mais de dois mil brinquedos arrecadados e que serão doados para instituições da região.
Confira alguns momentos do evento compartilhados por Thássia no Instagram:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados