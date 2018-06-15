Ter uma casa arrumada ajuda a organizar as ideias

Lar, lugar em que moramos, seja pequeno, grande ou até mesmo um quarto simples. Este é o lugar onde passamos os momentos mais íntimos de nossa vida. Para mim, é um lugar de fortalecimento emocional, um porto seguro.
Acredito que uma casa arrumada ajuda a organizar as nossas ideias e arrumar a nossa cabeça. Tenho essa experiência pessoal. Tento manter a minha casa organizada e, quando isto não acontece, bingo! Alguma coisa, na minha cabeça está fora da ordem e eu não estou conseguindo resolver. Histórias pessoais à parte, o certo é que na harmonia dos ambientes em que vivemos, construímos também uma harmonia pessoal.
Especialistas diagnosticaram, em uma pesquisa, que 69% dos entrevistados sentem-se irritados pela sensação de desarrumação.
Algumas pessoas dizem, orgulhosas, que se arrumarem as suas bagunças irão sentir-se perdidas. Acho que essa é uma desculpa para não saírem da zona de conforto e praticarem o desapego. Desapegar-se não é tarefa fácil. Temos que mexer em objetos que nos remetem ao passado, precisamos de coragem para nos desfazer de coisas, sem utilidade, mas que, acreditamos, nos serão úteis algum dia.
Quando mexemos na casa mexemos também em nós. Todas as vezes que eu abro as janelas da casa também estou abrindo as janelas da minha alma, deixando a vida entrar e me abençoar por mais um dia, mais uma oportunidade de ser e de existir. Todas as vezes que limpo minha casa também limpo de mim as poeiras, mofos e sujeiras emocionais. Sempre que trago à minha casa novas pessoas, objetos e flores estou também me abrindo para o novo, para o outro, para a capacidade de crescer e evoluir com a vida e com tudo o que ela traz de bom. Um novo vento é uma nova inspiração, uma nova luz é uma nova iluminação.
Até a próxima!