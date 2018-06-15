Ter uma casa arrumada ajuda a organizar as ideias

Casa arrumada, cabeça em ordem Crédito: Unsplash

Lar, lugar em que moramos, seja pequeno, grande ou até mesmo um quarto simples. Este é o lugar onde passamos os momentos mais íntimos de nossa vida. Para mim, é um lugar de fortalecimento emocional, um porto seguro.

Acredito que uma casa arrumada ajuda a organizar as nossas ideias e arrumar a nossa cabeça. Tenho essa experiência pessoal. Tento manter a minha casa organizada e, quando isto não acontece, bingo! Alguma coisa, na minha cabeça está fora da ordem  e eu não estou conseguindo resolver. Histórias pessoais à parte, o certo é que na harmonia dos ambientes em que vivemos, construímos também uma harmonia pessoal.

Especialistas diagnosticaram, em uma pesquisa, que 69% dos entrevistados sentem-se irritados pela sensação de desarrumação.

Algumas pessoas dizem, orgulhosas, que se arrumarem as suas bagunças irão sentir-se perdidas. Acho que essa é uma desculpa para não saírem da zona de conforto e praticarem o desapego. Desapegar-se não é tarefa fácil. Temos que mexer em objetos que nos remetem ao passado, precisamos de coragem para nos desfazer de coisas, sem utilidade, mas que, acreditamos, nos serão úteis algum dia.





Quando mexemos na casa mexemos também em nós. Todas as vezes que eu abro as janelas da casa também estou abrindo as janelas da minha alma, deixando a vida entrar e me abençoar por mais um dia, mais uma oportunidade de ser e de existir. Todas as vezes que limpo minha casa também limpo de mim as poeiras, mofos e sujeiras emocionais. Sempre que trago à minha casa novas pessoas, objetos e flores estou também me abrindo para o novo, para o outro, para a capacidade de crescer e evoluir com a vida e com tudo o que ela traz de bom. Um novo vento é uma nova inspiração, uma nova luz é uma nova iluminação.

Até a próxima!