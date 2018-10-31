Tendências florais e geométricas são alguma das apostas do Minas Trend

No último desfile do Minas Trend 2019, a estilista Patrícia Mota abriu a passarela com a Coleção Paz. Conhecida por buscar inspirações da natureza, dessa vez ela escolheu o fenômeno Aurora Boreal. O brilho nos céus noturnos das regiões polares foram representados em uma cartela de cores que vão do azul e verde, passando pelo preto e cinza. As tonalidades encontraram-se ainda em degradês, indo do azul ao branco da paz ou ao verde luz.

O couro, matéria prima principal da linha inverno 2019, recebeu bordados que percorrem o vestuário como correntes. Já o macramê de malha, juntou-se ao couro em casacos, vestidos e saias. Tecidos ondulados, agitados, franzidos, com tranças e pences definidas também marcaram presença.

As formas transitam pelo estilo anos 50, que já é um clássico da marca, e pela linha da alfaiataria feminina, com calças de cós alto e vestidos acinturados. Peças como casacos longos, parkas e coletes também fizeram parte da coleção. Para jaquetas, Patricia Motta mostrou a versatilidade e jovialidade nas novas personalizações do filho, o estilista Rafael Motta.

Com apenas 28 anos de idade, Denise Valadares estreou no Minas Trend como a mais jovem estilista a apresentar-se na passarela. Apontada como uma das grandes revelações do mercado da moda mineira, ela mostrou sua essência do bordado delicado feito a mão que dá vida a looks glamourosos ao despojamento do street style.

Aposta para o inverno 2019, a coleção investiu no estilo folk e western em suas formas e bordados. A ideia, segundo Denise, é fazer uma releitura de peças clássicas e atemporais numa diversidade que vão do dia à noite em modelagens justas, amplas e oversized, de maneira cool, discreta e sofisticada.

Os modelos apresentaram versões florais, geométricas, abstratas e franjadas. Já a paleta de cores, mostrou-se sóbria em tons de preto, branco, grafite, jeans e vinho. Nuances como rosê, mescla e off white também apareceram no desfile. Especialidade da estilista, o jeans foi apresentado de forma impermeável, com processo de produção gera menos impacto ambiental.

Já pensou em ir para as ruas vestindo roupas intimas? Esse é o desafio da estilista Chris Gontijo, que apresentou no Minas Trend 2019 o estilo loungewear na coleção Botânica. Com peças customizáveis com patchs de besouros, sapos e mariposas, os conjuntos, robes e slip dresses foram apresentados em tecidos nobres que passam por chiffon, veludo, rendas chantilly e guipir nos acabamentos. Malha de algodão sustentável também fazem parte dos tecidos escolhidos.

A cartela de cores passou pelo preto, marinho, nude, vinho, offwhite, branco e grafite, representadas na passarela através de lingeries sexy e sofisticadas para serem usadas em todos os ambientes.

Uma viagem ao Jardim des Tuileries, em Paris, fechou o line-up de desfiles no Minas Trend 2019. As tulheiras parisienses inspiraram Letícia Manzan para a coleção Outono/Inverno, que mostrou um estilo mais maduro e sexy num encontro do casual com o luxo. As combinações caminharam através da alfaiataria feminina entre flores e alamedas do século XVI na direção do novo e urbano. Os cortes tradicionais ganharam sobreposições e brilhos, além de recortes e transparências.

Marca registrada da estilista, o bordado mostrou presença nas modelagens. Já as cores, apresentaram ousadia e modernidade com tons fluorescentes em amarelo e laranja, ouro light, prata, vinho, rosé, azul, lilás e preto. O universo mais eclético também apareceu em tecidos metalizados, jeans, nylons, moletons, couros, lãs e tules com texturas e pedrarias.

*A repórter viajou a convite da Fiemg