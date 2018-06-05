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Abrindo Baú

Taissa e Izabella Pinheiro abrem seus baús para a Revista.ag

Mãe e filha contaram um pouco da história de cada uma e ainda exibiram seus objetos favoritos

Publicado em 05 de Junho de 2018 às 16:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2018 às 16:57
Abrindo o baú Crédito: Vitor Jubini
Izabella e Taissa Pinheiro, mãe e filha, respectivamente, fazem sucesso na cidade à frente da marca Mabella. Criamos uma identidade, uma história, a garota da praia, do sol e do mar. Há dois anos estamos fazendo uma moda focada num público jovem, antenado e que quer sempre novidades, conta Izabella. Ela, que cresceu em Minas Gerais, diz que a moda sempre circulou entre as primas mais velhas. Eu me apaixonei por esse universo aos 18 anos, quando fui trabalhar como gerente na melhor loja da cidade, no auge das marcas Zoomp, Forum e Triton. Viciei! Ao me mudar pra Vitória, com 22 anos, tinha certeza absoluta que o que queria era ter a minha própria loja. Não deu outra. Nos anos 1990 trouxe de Minas Gerais a marca infantil Precoce. Foi um sucesso durante oito anos. Com o falecimento do meu pai, tive que me desfazer do negócio e dei um tempo, seguindo no ramo de combustível, conta Izabella. Também teve uma loja com o seu nome, até que um câncer de mama a tirou da rotina e do circuito.
Agora é ao lado da filha que ela escreve uma nova história. Fico à frente da loja, e a minha mãe, nos bastidores. Estamos em um crescimento acelerado e já definindo nossos próximos passos, conta Taissa com entusiasmo.
Taissa
Abrindo o baú Crédito: Vitor Jubini
 
Uma paixão
A Bubba, minha cadela, que fez 1 aninho. Ela entrou na minha vida de uma forma muito especial. Adotei-a no ano passado; foi só amor.
Abrindo o baú Crédito: Vitor Jubini
 
Guardo com carinho
As minhas medalhas do triatlo, que marcaram uma fase muito boa da minha vida. Participava de competições com um grupo muito querido.
Abrindo o baú Crédito: Vitor Jubini
 
Momento atual
A Japamala representa uma fase mais atual da minha vida, tenho buscado me espiritualizar cada vez mais.
Izabela
Abrindo o baú Crédito: Vitor Jubini
 
Não dou, não vendo e não troco.
Este anel que uso sempre. Representa minha mãe brilhando sempre pra mim.
Abrindo o baú Crédito: Vitor Jubini
 
Guardo com carinho
A Sagrada Família, peça que era da minha avó materna. É a minha missão de mãe e agregadora do lar.
Abrindo o baú Crédito: Vitor Jubini
 
Eu adoro
O Buda me passa o que preciso pra vida, equilíbrio.
 

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