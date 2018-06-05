Taissa e Izabella Pinheiro abrem seus baús para a Revista.ag

Izabella e Taissa Pinheiro, mãe e filha, respectivamente, fazem sucesso na cidade à frente da marca Mabella. Criamos uma identidade, uma história, a garota da praia, do sol e do mar. Há dois anos estamos fazendo uma moda focada num público jovem, antenado e que quer sempre novidades, conta Izabella. Ela, que cresceu em Minas Gerais, diz que a moda sempre circulou entre as primas mais velhas. Eu me apaixonei por esse universo aos 18 anos, quando fui trabalhar como gerente na melhor loja da cidade, no auge das marcas Zoomp, Forum e Triton. Viciei! Ao me mudar pra Vitória, com 22 anos, tinha certeza absoluta que o que queria era ter a minha própria loja. Não deu outra. Nos anos 1990 trouxe de Minas Gerais a marca infantil Precoce. Foi um sucesso durante oito anos. Com o falecimento do meu pai, tive que me desfazer do negócio e dei um tempo, seguindo no ramo de combustível, conta Izabella. Também teve uma loja com o seu nome, até que um câncer de mama a tirou da rotina e do circuito.