Taissa e Izabella Pinheiro abrem seus baús para a Revista.ag

Izabella e Taissa Pinheiro, mãe e filha, respectivamente, fazem sucesso na cidade à frente da marca Mabella. Criamos uma identidade, uma história, a garota da praia, do sol e do mar. Há dois anos estamos fazendo uma moda focada num público jovem, antenado e que quer sempre novidades, conta Izabella. Ela, que cresceu em Minas Gerais, diz que a moda sempre circulou entre as primas mais velhas. Eu me apaixonei por esse universo aos 18 anos, quando fui trabalhar como gerente na melhor loja da cidade, no auge das marcas Zoomp, Forum e Triton. Viciei! Ao me mudar pra Vitória, com 22 anos, tinha certeza absoluta que o que queria era ter a minha própria loja. Não deu outra. Nos anos 1990 trouxe de Minas Gerais a marca infantil Precoce. Foi um sucesso durante oito anos. Com o falecimento do meu pai, tive que me desfazer do negócio e dei um tempo, seguindo no ramo de combustível, conta Izabella. Também teve uma loja com o seu nome, até que um câncer de mama a tirou da rotina e do circuito.
Agora é ao lado da filha que ela escreve uma nova história. Fico à frente da loja, e a minha mãe, nos bastidores. Estamos em um crescimento acelerado e já definindo nossos próximos passos, conta Taissa com entusiasmo.
Taissa
Uma paixão
A Bubba, minha cadela, que fez 1 aninho. Ela entrou na minha vida de uma forma muito especial. Adotei-a no ano passado; foi só amor.
Guardo com carinho
As minhas medalhas do triatlo, que marcaram uma fase muito boa da minha vida. Participava de competições com um grupo muito querido.
Momento atual
A Japamala representa uma fase mais atual da minha vida, tenho buscado me espiritualizar cada vez mais.
Izabela
Não dou, não vendo e não troco.
Este anel que uso sempre. Representa minha mãe brilhando sempre pra mim.
Guardo com carinho
A Sagrada Família, peça que era da minha avó materna. É a minha missão de mãe e agregadora do lar.
Eu adoro
O Buda me passa o que preciso pra vida, equilíbrio.