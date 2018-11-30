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Celebridades

Supermodel Naomi Campbell abre um canal próprio no YouTube

A modelo pretende contar suas histórias e compartilhar um pouco mais da sua intimidade e personalidade nos vídeos

Publicado em 30 de Novembro de 2018 às 14:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2018 às 14:37
Naomi Campbell se lança também na carreira de vlogueira Crédito: Reprodução/ Instagram
Supermodel, empresária, ativista e agora também vlogger. Naomi Campbell acaba de lançar no YouTube seu canal próprio, o Being Naomi, onde pretende compartilhar um pouco da suas histórias, personalidade e intimidade.
"Quero mostrar ao mundo quem eu sou e o que defendo", declara no teaser do canal. "Minha esperança é que quando você se engajar com meu canal seja inspirada pelo que vê, que ele te impulsione a ser a melhor que você puder, que faça sua parte no mundo e persiga seus sonhos", completa.
Estão na mira da neo-youtuber mulheres, especialmente as jovens do continente africano, diz a modelo, entre cenas que mostram destaques de sua trajetória. Entre eles estão sua participação na cerimônia de encerramento da Olimpíada de Londres e num clipe de Michael Jackson, seus encontros com Nelson Mandela, muitas imagens de desfiles e também alguns registros das polêmicas em que ela já se envolveu.
Na programação do futuro próximo do Being Naomi está a transmissão ao vivo da primeira edição do festival Global Citizen, em Joanesburgo, com shows de Beyoncé e Jay-Z, neste domingo, 2, um vídeo contando a jornada de como ela foi descoberta, no dia 13, e resoluções de ano novo para 2019, no dia 3 de janeiro.

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