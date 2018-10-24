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SPFW

SPFW: marca capixaba destaca o trabalho artesanal em sua nova coleção

A Borana priorizou o crochê, mas também investiu em um mix de estampas que arrancou suspiros da plateia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2018 às 19:52

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 19:52

Desfile Ronaldo Fraga Crédito: Agência Fotosite
O segundo dia de São Paulo Fashion Week foi marcado pelo desfile de Ronaldo Fraga, o estilista mineiro propôs uma reflexão sobre a intolerância ao tratar sobre os conflitos entre judeus e palestinos.
Desfile Ronaldo Fraga Crédito: Agência Fotosite
Com muito jeans em diferentes estilos, estampas e bordados, o Ronaldo fez um banquete na passarela, aonde os modelos depois que desfilavam se sentavam e compartilhavam um jantar, no final do desfile os convidados também participaram em clima de união.
Mas o ponto alto do dia, foi o desfile da capixaba Borana, em parceria com o Sebrae, o projeto Top 5, do São Paulo Fashion Week que seleciona marcas de todos os estados brasileiros com diferentes estilos, todos focados na construção e fortalecimento de relações sustentáveis. O trabalho artesanal se mostrou tendência nessa temporada, especialmente o crochê, e a marca trouxe para as passarelas diversas peças com o material.
O mix de estampas, texturas e cores nos maiôs e biquínis fez a platéia lotada da sala de desfile suspirar.

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