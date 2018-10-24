SPFW: marca capixaba destaca o trabalho artesanal em sua nova coleção

Desfile Ronaldo Fraga Crédito: Agência Fotosite

O segundo dia de São Paulo Fashion Week foi marcado pelo desfile de Ronaldo Fraga, o estilista mineiro propôs uma reflexão sobre a intolerância ao tratar sobre os conflitos entre judeus e palestinos.

Desfile Ronaldo Fraga Crédito: Agência Fotosite

Com muito jeans em diferentes estilos, estampas e bordados, o Ronaldo fez um banquete na passarela, aonde os modelos depois que desfilavam se sentavam e compartilhavam um jantar, no final do desfile os convidados também participaram em clima de união.

Mas o ponto alto do dia, foi o desfile da capixaba Borana, em parceria com o Sebrae, o projeto Top 5, do São Paulo Fashion Week que seleciona marcas de todos os estados brasileiros com diferentes estilos, todos focados na construção e fortalecimento de relações sustentáveis. O trabalho artesanal se mostrou tendência nessa temporada, especialmente o crochê, e a marca trouxe para as passarelas diversas peças com o material.