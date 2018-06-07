Slingbacks: Conheça o sapato que virou hit

Já ouviu falar em Slingbacks? Com mini salto e bico super fino eles são: chiquérrimos, carinha de vintage e mega fashionistas. Esqueça das sapatilhas! Aposte nesse modelo que tira a obviedade de qualquer look! Quer saber mais alguns pontos positivos do slingback além do conforto? Diferente das ankle boots, ele não corta a silhueta horizontalmente e o saltinho, de quebra, ainda dá uma alongada nas linhas. Elegante, ele pode levantar um look básico enquanto vai bem com looks mais formais.
Para trazer o slingback para os dias de hoje, prefira combiná-lo com peças mais modernas, eliminando o risco de deixar o look datado demais. Aposte na combinação com jeans principalmente os modelos cropped ou mais larguinhos ou com calça de alfaiataria. O slingback também vai bem com saia a midi é a minha favorita. Apostar em tons fortes, como o pink, o vermelho ou em animal print também são ótimas escolhas para modernizar o look.