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Abrindo Baú

Silvana Araújo abre seu baú para a Revista.Ag

A empresária contou um pouco sobre sua carreira e exibiu seus objetos favoritos

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 17:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 17:26
Abrindo o baú Crédito: Divulgação
A brasiliense Silvana Araújo aprendeu cedo o tino para os negócios. Venho de uma família nordestina que adora a casa cheia, comer bem e música. Minha família sempre trabalhou com varejo. Ficava com meu pai, atrás de um balcão, vendendo peças para carros, sempre quis fazer o mesmo.
Há quinze dias, ela lançou a nova fase do seu showroom. Atendemos aos lojistas do Estado, oferecendo marcas relevantes do cenário nacional e internacional, além de todo o suporte em treinamentos de vendas, visual merchandising, compras no atacado e reposicionamento de negócio.
Silvana é expert no assunto. Fez escola na lendária Yes, Brazil, grife de sucesso nos anos 1990. Amava trabalhar com aquela roupa incrível, exuberante e que tinha a cara da capixaba. No varejo também passou pela Hugo Boss e Colcci, onde aprendeu a gostar de pessoas, de conversar e de ouvir. Silvana, 42 anos, é dinâmica, expansiva e falante. Gosta de agregar pessoas. Na lista de sonhos não realizados estão uma viagem sozinha pela Capadócia, uma casinha no meio do mato e a prática de um novo esporte. Mas gosta mesmo de rir. Tenho o riso fácil, gosto do que me faz gargalhar.
Abrindo o baú Crédito: Divulgação
 
Paixão pela arte
É representada pela obra de arte do Antonio Bokel. Me faz lembrar como é tênue a linha entre a vaidade e a naturalidade: a atenção deve ser uma constante.
Abrindo o baú Crédito: Divulgação
Não dou, não vendo e não troco
A Bíblia, que foi o único objeto que eu quis guardar da minha mãe depois que ela partiu. Nela estão suas marcações, anotações e muitas lembranças.
Abrindo o baú Crédito: Divulgação
Guardo com carinho
A minha primeira joia que considerei importante. É da Adriana Delmaestro, designer que eu adoro por ter um trabalho contemporâneo que me lembra a arquitetura da minha cidade natal, Brasília.
Abrindo o baú Crédito: Divulgação
Companheiros de uma vida
Esses são meus livros de cabeceira e companheiros de praia. Foram escritos pela escritora contemporânea Marla de Queiroz que é minha amiga de infância. Seus textos são reflexões sobre o amor, dor, superação, relacionamentos. Ela nos convida ao resgate do amor-próprio com leveza, fluidez e profundidade. É uma literatura muito feminina.
Abrindo o baú Crédito: Divulgação
Eu adoro
Esta cadeira. Escolhida por Maria Dezan, hoje é a peça de designer que eu mais amo no escritório, por ser exuberante, sofisticada e ter curvas que lembram as curvas femininas.

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