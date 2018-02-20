Sérum preferido de Kim Kardashian é barato e pode ser comprado online

Os produtos da marca The Ordinary estão na rotina de beleza de Kim Kardashian Crédito: Charley Gallay

Os produtos de beleza da marca The Ordinary, chegaram as prateleiras da Sephora a poucos meses e já estão na lista de queridinhos de beleza de Kim Kardashian. Os produtos chamam a atenção por suas embalagens minimalistas e que lembram vidros de remédio, porém o mais interessante são os valores: todos custam menos de US$ 20!





sérum vegano e cruelty-free Granactive Retinoid, sem água e com 2% de retinóides Crédito: savemoney.es

Kim aderiu ao sérum vegano e cruelty-free Granactive Retinoid, sem água e com 2% de retinóides na fórmula, que ajuda na diminuição de rugas e linhas de expressão. E a melhor parte: ele custa apenas US$ 10, cerca de R$ 32.

A marca Canadense foi lançada pelo laboratório Deciem e possui um conceito simples, oferecer uma linha de séruns, ácidos e outros produtos de cuidados para a pele com fórmulas simples e ativos eficazes, por um preço acessível. Os produtos podem ser comprados online no site da beauty bay (beautybay.com) com entrega no Brasil.