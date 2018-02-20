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Beleza

Sérum preferido de Kim Kardashian é barato e pode ser comprado online

Conheça a mais nova linha de produtos que promete oferecer alta tecnologia e qualidade por preços super acessíveis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2018 às 17:27

Publicado em 20 de Fevereiro de 2018 às 17:27

Os produtos da marca The Ordinary estão na rotina de beleza de Kim Kardashian Crédito: Charley Gallay
Os produtos de beleza da marca The Ordinary, chegaram as prateleiras da Sephora a poucos meses e já estão na lista de queridinhos de beleza de Kim Kardashian. Os produtos chamam a atenção por suas embalagens minimalistas e que lembram vidros de remédio, porém o mais interessante são os valores: todos custam menos de US$ 20! 
 
sérum vegano e cruelty-free Granactive Retinoid, sem água e com 2% de retinóides Crédito: savemoney.es
Kim aderiu ao sérum vegano e cruelty-free Granactive Retinoid, sem água e com 2% de retinóides na fórmula, que ajuda na diminuição de rugas e linhas de expressão. E a melhor parte: ele custa apenas US$ 10, cerca de R$ 32. 
A marca Canadense foi lançada pelo laboratório Deciem e possui um conceito simples, oferecer uma linha de séruns, ácidos e outros produtos de cuidados para a pele com fórmulas simples e ativos eficazes, por um preço acessível. Os produtos podem ser comprados online no site da beauty bay (beautybay.com) com entrega no Brasil. 
 

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