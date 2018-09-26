Semana de Moda de Curitiba apresenta as novidades para temporada

Vale da Seda foi uma das marcas que desfilou no Catwalk do ID Fashion 2018 Crédito: Divulgação

A semana de moda de Curitiba, no Paraná, que começou nesta terça-feira (25), lançou as novidades do mercado paranaense que prometem cair no gosto do público. Nesta edição, o ID Fashion conta com a participação de 19 marcas, exposições, desfiles e palestras com personalidades renomadas do universo da moda.

No primeiro dia do evento, o diretor da WSGN, Luiz Arruda, compartilhou com os visitantes uma palestra sobre o futuro do consumidor em 2020. De acordo com ele, devido ao avanço tecnológico, a transformação do mundo faz com que as prioridades das pessoas também passem por uma mudança. Dessa forma, os perfis dos consumidores também não serão mais os mesmos.

"O consumidor tem que vir em primeiro lugar sempre. Para lançar uma campanha ou uma nova coleção, é preciso ouvir o que o cliente pensa", defendeu. Depois da palestra de Arruda, as marcas Transmuta, Yski e Empatize, que são novos talentos desta edição, apresentaram peças modernas e confortáveis.

Para ampliar a discussão sobre os hábitos de consumo, a jornalista e escritora Cris Guerra comandou o ID Talk e compartilhou com o público sobre a sua trajetória na moda. Cris relembrou sua infância, adolescência, os antigos casamentos, a perda dos pais, o nascimento do filho e sua relação com o trabalho. Em todas essas etapas da vida, o modo de se vestir sempre teve um papel importante para ela.

"Moda é uma experiência sensorial", afirmou a escritora, acrescentando que a roupa pode melhorar o bem-estar das pessoas. Ela é autora do livro "Moda e intuição", além de ter criado o primeiro blog de look do dia do Brasil.

Os visitantes também puderam aproveitar os desfiles do Catwalk. Conhecido por produzir sua própria matéria-prima, o Vale da Seda, que é um coletivo de marcas de Maringá, no Paraná, foi a primeira marca a se apresentar na passarela durante a noite.

Depois, o público acompanhou o desfile da marca Elyane Fiuza que levou para passarela bolsas e acessórios de diferentes estilos. Para finalizar o primeiro dia de programação, a Six One apostou na riqueza do barroco e entrou na passarela com peças luxuosas. O ID Fashion é realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) e correalizado pelo Sebrae/PR.