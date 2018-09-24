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É o bicho

Segundo estudo, animais podem trazer benefícios ao local de trabalho

A pesquisa, realizada pela Virginia Commonwealth University, afirmou que os pets podem até reduzir o estresse dos funcionários
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2018 às 17:31

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 17:31

. Crédito: Unsplash
DIÁRIO DE CHLOÉ
Meu querido diário... Como você sabe, adoro navegar pela internet. E foi assim que descobri um estudo realizado pela Virginia Commonwealth University, nos Estados Unidos, afirmando que nós, os pets, podemos trazer muitos benefícios ao local de trabalho, incluindo a redução de estresse.
Eu e Frida adoraríamos acompanhar nossas donas nos seus locais de trabalho. Realmente, as coisas mudaram. Hoje, inclusive, esses ambientes são bem mais acolhedores (não existe mais, por exemplo, aquelas mesas separadas por divisórias). As pessoas, portanto, ficam mais próximas. E, agora, muitos desses locais admitem esse novo funcionário: o pet.
Dizem os especialistas que, além de ajudarmos a diminuir o estresse, melhoramos a produtividade, fomentamos a liderança e desenvolvemos a criatividade e a inovação nos funcionários. Segundo os médicos, a presença do animal libera endorfina, que, consequentemente, traz uma sensação de bem-estar.
>Saiba os cuidados necessários com o seu pet ao dedetizar a sua casa
Mas para ter um funcionário pet é necessário respeitar algumas regras, como, por exemplo, o tamanho do animal. É essencial, ainda, verificar se ele está com a saúde em dia (vacinado e vermifugado). Também é importante, no caso dos cães, escolher uma raça tranquila. É necessário, ainda, preparar um cantinho especial para eles, com ração e água, uma caminha e alguns brinquedos.
E se os funcionários toparem, também vale a pena criar uma tabela estabelecendo o dia que cada um vai passear com o pet. Já algumas empresas preferem escolher um dia específico para que os funcionários levem seus pets ao trabalho.
E a sua empresa? É adepta do pet friendly? Mande imagens, que postaremos aqui na coluna. Lambeijos
. Crédito: Divulgação
Me adota, vai!
Olá, eu sou o Shoyo. Eu e meus irmãos fomos resgatados ainda filhotes, nem tínhamos desmamado ainda. Mas um anjo da guarda apareceu e nos levou para sua casa. Agora, já estamos com seis meses e precisando de um lar, pois estamos presos em um quarto. Infelizmente, nossa adoção é mais difícil, pois temos FELV, a leucemia felina. Na verdade, isso não interfere em nada, não é transmitida para humanos e nem para animais de outra espécie, só para outros gatos que não sejam vacinados. Caso você leve um de nós para casa, só precisaremos tomar uma medicação para aumentar a imunidade. Mas o amor que vamos transmitir ao nosso dono, garanto, vai compensar.
Adota a gente, vai! É só entrar em contato por whatsapp: 99749-3977.
#eobichoag 

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