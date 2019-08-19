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Saúde

Saúde abre consulta pública para definir serviços da atenção primária

Contribuições podem ser enviadas até o dia 26 de agosto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2019 às 17:16

Publicado em 19 de Agosto de 2019 às 17:16

O Ministério da Saúde abriu consulta pública para definir os serviços essenciais que devem ser ofertados em todas as unidades de Saúde da Família (USF) Crédito: Shutterstock
O Ministério da Saúde abriu nesta segunda-feira (19) consulta pública para definir os serviços essenciais que devem ser ofertados em todas as unidades de Saúde da Família (USF) que compõem a Atenção Primária à Saúde (APS). Segundo o ministério, neste nível de atendimento, é possível resolver até 80% dos problemas de saúde, sem a necessidade de intervenção na emergência de Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) ou de hospitais.
> Secretário admite colapso na saúde pública do Espírito Santo
Profissionais de saúde, gestores, entidades médicas e demais cidadãos podem enviar contribuições à proposta apresentada. Para o secretário de Atenção Primária à Saúde, Erno Harzheim, a definição do conjunto de serviços traz transparência e é uma “potente ferramenta para que as pessoas possam fiscalizar, avaliar e qualificar a atenção primária brasileira.”
> A cada cinco pessoas, duas faltam a consultas no ES
Segundo o ministério, a falta de informações sobre quais são os serviços disponíveis em cada unidade dificulta o acesso do cidadão ao cuidado preventivo. Como não existe uma lista dos serviços essenciais, fica a critério do gestor e dos profissionais organizar o trabalho das equipes e a lista de serviços que a unidade oferta.
A proposta foi construída com base na revisão das carteiras de serviços oferecidos em seis capitais brasileiras (Rio de Janeiro, Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e Natal). As contribuições podem ser feitas no formulário disponível na internet.

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