Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dicas da Nanda

Sapatos estampados são febre entre as fashionistas: entenda como usar

Nossa colunista Fernanda Trindade ensina as melhores maneiras de usar essa tendência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2018 às 15:08

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 15:08

Sapatos estampados são o hit da estação Crédito: Pinterest
Misturar estampas em um mesmo look é trend e resulta em composições autênticas, ousadas e super modernas. Principalmente porque podemos brincar com sobreposições de estampas e texturas.
E hoje eu vou te ensinar a fazer isso partindo dos pés. Por mais estranho que pareça, sapatos estampados são um quebra-galho ótimo para dar um up em qualquer produção mais ou menos. Duvida?
Vamos ver algumas opções:
Jeans
uma das melhores maneiras de começar a se aventurar com os pés estampados é combinando-os com um básico: o jeans. Não tem segredo e o resultado é sempre casual e, ao mesmo tempo, super cool.
>5 tendências que a Rachel de "Friends" adiantou no mundo da moda
Mixnmatch
misturar roupas estampadas já é moleza para você, e agora criar esse mix no look todo também será. A mesma regrinha vale aqui, ou seja, equilibre as estampas e procure tons em comum para ter certeza de que os dois prints combinam.
Protagonista
se você tem dificuldade em misturar as estampas, não tem problema.
Não precisa aposentar o sapato estampado, não. Escolha usá-lo com peças simples de cores sólidas, sempre com algum dos tons que pinta a estampa  e pronto! Pode sair por aí sem medo de errar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De portas abertas: Museu do Cais é inaugurado com grande evento; veja como foi
Imagem de destaque
Bacopa monnieri: planta medicinal ajuda a reduzir o cansaço e o estresse
Imagem de destaque
Homem é preso por xingar e ameaçar policiais militares em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados