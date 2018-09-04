Sapatos estampados são febre entre as fashionistas: entenda como usar

Sapatos estampados são o hit da estação Crédito: Pinterest

Misturar estampas em um mesmo look é trend e resulta em composições autênticas, ousadas e super modernas. Principalmente porque podemos brincar com sobreposições de estampas e texturas.

E hoje eu vou te ensinar a fazer isso partindo dos pés. Por mais estranho que pareça, sapatos estampados são um quebra-galho ótimo para dar um up em qualquer produção mais ou menos. Duvida?

Vamos ver algumas opções:

Jeans

uma das melhores maneiras de começar a se aventurar com os pés estampados é combinando-os com um básico: o jeans. Não tem segredo e o resultado é sempre casual e, ao mesmo tempo, super cool.

Mixnmatch

misturar roupas estampadas já é moleza para você, e agora criar esse mix no look todo também será. A mesma regrinha vale aqui, ou seja, equilibre as estampas e procure tons em comum para ter certeza de que os dois prints combinam.

Protagonista

se você tem dificuldade em misturar as estampas, não tem problema.