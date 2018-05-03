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Dicas da Nanda

Sapatos com pegada esportiva são o hit do street style

Nossa colunista Fernanda Trindade avisa que a tendência é evidenciada de forma icônica por meio da faixa de gorgorão com escritos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 18:08

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 18:08

O esportivo invadiu os looks Crédito: Pinterest
O mood esportivo é uma tendência forte para os pés nesta temporada de outono inverno. Seja na listras, no tecido estilo tricô (knit) que adere ao pé e até evidenciado de forma icônica por meio da faixa de gorgorão com lettering (escritos).
Essa faixa com inspiração street já é sucesso em bolsas e cintos nas passarelas internacionais e agora aparece por aqui aplicado nos calçados. Para quem quer investir em uma peça statement, a sugestão é apostar na sandália com tiras que amarram no tornozelo ou nas botas com a faixa na parte de trás ou na lateral.
Escolha o seu modelo preferido e saia por aí sem medo.
O esportivo invadiu os looks Crédito: Pinterest
 

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