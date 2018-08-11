Santa Teresa: alta gastronomia e produção de vinhos e espumantes

A pousada Vale dos Pássaros tem suíte com banheira de hidromassagem com aquecimento, e o café da manhã, um menu degustação com cinco pratos e espumante Crédito: Divulgação

Em uma casa vermelha de telhado colonial fica o restaurante mais famoso da cidade, comandado pela chef Kamila Zamprogno. De janela aberta para a rua, o Café Haus está sempre cheio e, por isso, trabalha com reservas. Mas se for necessário esperar não há problema. Uma varanda com bancos de madeira e almofadas embaixo de um grande ombrelone convida os visitantes, que podem começar a petiscar e bebericar ali mesmo.

O espaço é destino certo de grande parte das pessoas que visita Santa Teresa, não só pelo charme da casa, mas também pela qualidade do cardápio, um misto da comida com aconchego, reflexo da colonização italiana, com pratos contemporâneos e bem elaborados, como é o caso da pancetta braseada com arroz negro e purê de pera com especiarias.

Bolinhos de risoto recheados com queijo brie e um toque de geleia, polenta com fonduta de queijo e ragu de linguiça e tortei de cordeiro são outras delícias criadas por Kamila. Muito do que tem no cardápio é herança da família da chef. A costeleta de cordeiro com risoto de banana é um exemplo. Minha avó era alemã e a gente sempre cresceu comendo banana com arroz e feijão, banana com linguiça. A gente misturava a cozinha alemã com a italiana e a brasileira, conta, rindo.

Hoje, o restaurante, que tem 16 anos, possui um mix de tudo isso, comida alemã, italiana, brasileira e técnicas da cozinha francesa. Também cresci comento capeletti, tortei de abóbora, pancetta... coisas da nossa região. Crio meus pratos com inspiração nisso tudo, mas com um toque de leveza, disse ela ressaltando o seu amor pela gastronomia.

A gente transmite muita coisa boa, tanto na comida, como no ambiente e no atendimento, porque a gente ama o que faz. Sinto que os clientes percebem isso. Não consigo definir o estilo da nossa casa. Cozinho o que minha alma quer naquele momento.

O primeiro espumante do Estado

Sergio Sperandio: "Não estamos conseguindo dar conta da demanda" Crédito: Mariana Perini

De uma casinha simples, no Circuito Caravaggio, sai o único espumante de jabuticaba do mundo, produzido pelo método champenoise. Quem garante é o produtor da bebida borbulhante  e dono do lugar  que nos recebeu com um pedido inusitado: Não coloca a Casa do Espumante no jornal, não? A gente não tá dando conta de produzir pra quem quer, avisou, rindo.

Como um problema desses todo mundo quer ter, a gente convenceu Sergio Sperandio, o proprietário da Casa do Espumante, a falar um pouco sobre esse sucesso.

Sucesso que atinge os outros rótulos. Os tradicionais também estão saindo muito, inclusive além dos limites de Santa Teresa. Até o ano passado ele vendia 12 mil garrafas por ano e deve chegar a 25 mil em dois anos. A procura aumentou 80%. A gente não tá conseguindo acompanhar.

Realmente. No dia que estivemos lá, a famosa bebida de jabuticaba já estava esgotada, assim como o Demi-Seco, mais procurado para casamentos. Preocupado em atender o público, mas feliz com o retorno positivo, Sergio ressalta que a aprovação do seu produto é resultado de muito trabalho. O nosso Brut, por exemplo, está tão bom que é servido na Pousada Vale dos Pássaros, revela, orgulhoso.

Vinho, café e trabalho

A Vinícola Mattiello é comandada por Eliton e Viviane Crédito: mariana perini

No ano 2000, os proprietários da Vinícola Mattiello estavam de malas prontas para morar na Itália. Decepcionados com o Brasil, eles iam tentar a vida no exterior e deixar tudo o que tinham construído até então. Foi quando o editor do Jornal do Campo da TV Gazeta, Ronald Mansur, esteve na propriedade, ficou impressionado com a qualidade do que viu e sugeriu aos dois: Vamos fazer um trato: vou colocar vocês na TV e se o movimento não aumentar, vocês vão embora.

Trato feito, os dois estão aqui até hoje, e ampliaram os negócios. Aumentaram a produção de vinhos e abriram um café, onde vendem um café especial, salgados, tortas, produtos caseiros da região.

Também abrimos para grupos que querem conhecer as etapas da produção de um vinho e fazem degustações. Cobramos R$ 15 pela visita, e a degustação é gratuita, explicou Viviane Mattiello, proprietária da vinícola.

Ela e o marido, Eliton Stanger, comandam o negócio que, hoje, só dá alegria à família. As pessoas estão gostando muito dos nossos vinhos. O de Jabuticaba faz muito sucesso também. Além disso, estamos testando pela primeira vez a uva Tanat. E ela se adaptou bem, disse Eliton.

Os tanques, em inox, têm volumes pequenos pra controlar a produção, e a fermentação é feita em baixa temperatura para preservar o aroma. Também temos uma máquina para rotular o vinho, 600 garrafas por hora. Parece que o crescimento da empresa segue esse mesmo ritmo.

Cerveja artesanal

A cervejaria Tramonto fica cheia todo fim de semana. As pessoas querem provar a cerveja e uma comida italiana Crédito: Mariana Perini

Quando a gente entra no Villaggio Zamprogno, também no Circuito Caravaggio, não imagina o que vai encontrar. O ar bucólico fora da casa não combina com o movimento encontrado dentro do restaurante e cervejaria Tramonto  o que dificulta até o atendimento. Desculpe não te atender antes, estamos lotados, é sempre assim, avisa Nelinho Rodrigues, proprietário da casa. Ao lado da mulher, Susie Zamprogno, ele administra o lugar. Ela é a cervejeira e também comanda o fogão, de onde saem pratos que a gente já começa a comer com os olhos. As pessoas elogiam muito os pratos dela, tanto pelo sabor quanto pela apresentação. A cerveja também tem agradado. Não temos do que reclamar. Santa Teresa vive um momento fantástico, cresceu numa proporção que a gente não esperava, disse Nelinho.

De uma cozinha bem pequena não parava de sair pratos, principalmente da cozinha italiana. O queridinho do cardápio é o nhoque recheado com queijo e mel, mas como o movimento era grande já tinha esgotado. A procura pela cerveja artesanal também tem sido grande. Temos seis estilos e tem público para todas, disse Nelinho. Muito ocupada na cozinha, Susie não podia parar pra conversa, mas confirmou tudo o que o marido disse e acrescentou. Estamos felizes.

Cantina da mamma

A cantina Romanha é uma opção na cidade Crédito: Mariana Perini

Santa Teresa tem um vasto cardápio gastronômico, pra todos os gostos. E quem curte cantina italiana  com aquela comida da mamma  está muito bem servido. A cantina Romanha é uma das opções da cidade. Ela que nasceu há três anos justamente em função do crescimento turístico na cidade e fica no início do Circuito Caravaggio, na propriedade da família. Só que a Casa Romanha nasceu bem antes, em 1964, com uma pequena produção de vinhos de mesa iniciada por Federico Romanha.

Hoje, é o neto dele, Steven Romanha Fontana, de 28 anos, quem comanda a casa. Precisamos atender a necessidade dos turistas, por isso também criamos, há um ano, a cerveja artesanal Purezza, disse. Toda a família trabalha no negócio e continua morando na mesma propriedade de quando tudo começou. Nossa casa tem 140 anos e fica atrás do restaurante. Aqui é como se fosse nosso quintal, disse.

Uma loja funciona na frente do restaurante e vende capeletti, queijos, goiabadas e muitos outros produtos. Maria Zélia, mãe de Steven, e a irmã dele, Sirleide, trabalham no espaço. Fico muito feliz quando vejo que nossa família está dando continuidade ao trabalho do meu pai, declarou a matriarca.

Móveis e suculentas