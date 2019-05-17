Saiba quais são os vinhos "naturalmente" brasileiros

Maurício e seus vinhos de Pinot Noir, e Marco e seu lançamento: um Nebbiolo Zero SO2 Crédito: Montagem Gazeta Online

O movimento em torno do cultivo de vinhedos e produção de vinhos naturais, orgânicos e biodinâmicos está em franco crescimento em todo o mundo há pelo menos 20 anos, notadamente entre vitivinicultores de países europeus, como França, Itália, Alemanha e Espanha.

Na América do Sul, o país mais desenvolvido nesse segmento tem sido o Chile, graças às condições geográficas favoráveis que possui, praticamente livre de quaisquer pragas. Por sua vez, o Brasil também tem evoluído bastante na elaboração de vinhos com esse perfil, especialmente entre os pequenos produtores do sul do país. Antes de falar sobre esses produtores e seus vinhos, cabe esclarecer um pouco mais sobre o que realmente são esses vinhos ditos naturais, orgânicos e biodinâmicos.

Por definição, não existe um vinho “orgânico”, mas um vinho cujas uvas foram cultivadas com métodos orgânicos (sem uso de defensivos agrícolas, fertilizantes ou outros produtos químicos). Por sua vez, os vinhos biodinâmicos surgem de uvas que, além do cultivo orgânico, utilizam metodologias biodinâmicas (baseadas nos conceitos do filósofo austríaco Rudolf Steiner) para cultivar a terra, as vinhas e sintonizá-las com as forças da natureza.

Enquanto os vinhos “orgânicos e biodinâmicos” consideram basicamente o manuseio e os cuidados com os vinhedos e as uvas, os vinhos naturais estão focados no processo de elaboração. Do ponto de vista enológico, o objetivo é conseguir elaborar vinhos com a menor intervenção possível, deixando que o processo de fermentação ocorra de maneira natural, sem correções químicas ou adições de quaisquer produtos autorizados pela legislação como, por exemplo, os sulfitos (SO2), que atuam como conservantes do vinho.

No fim das contas, nada deve ser acrescentado ao vinho natural, pois o que pretende é elaborar um produto saudável, sustentável e que reflita apenas a composição de suas uvas, o solo, o clima e o “instinto” do viticultor (terroir). De volta aos produtores de vinhos naturais brasileiros, estive recentemente no Rio Grande do Sul (RS) para visitar dois deles e conhecer mais de perto os novos vinhos que devem ser lançados ainda neste ano.

A primeira visita foi ao vinhateiro Marco Danielle e seu Atelier Tormentas, sediado em Canela (RS). Seus primeiros vinhos surgiram no começo dos anos 2000 e logo chamaram a atenção dos enófilos mais atentos (e sem preconceitos com o vinho nacional), particularmente aqueles baseados nas castas Cabernet Franc e Pinot Noir.

Um perfeccionista por natureza, Marco Danielle se inspira nos mais cultuados produtores de vinho natural da França para elaborar seus próprios rótulos. Como ele não possui (ainda) vinhedos próprios, vasculha as áreas mais promissoras do RS em busca de vinhedos que possuam uvas de alta qualidade, aptas aos vinhos refinados e naturais que deseja fazer.

Nessa visita, pude provar alguns vinhos direto da barrica em elaboração no Atelier Tormentas. A maior destaque, e uma novidade, foi um tinto baseado na Nebbiolo, a casta clássica do Piemonte. Produzido sem nenhuma adição de sulfitos, o vinho expressou lindamente o lado mais floral e delicado da casta, mas sem deixar de lado a força de seus taninos. Uma grande promessa para esse ano!

O outro produtor visitado foi Maurício Ribeiro, proprietário do Vinhedo Serena, localizado em Nova Pádua (RS). Esse agrônomo apaixonado pelos tintos da Borgonha não poderia pensar em outra casta para elaborar seus vinhos que não fosse a Pinot Noir. Seu primeiro rótulo, o “Vinhedo Serena” foi lançado comercialmente em 2011 e desde então as novas safras tem alcançado ótima receptividade entre os apreciadores e a crítica especializada. Outros rótulos, também baseados na Pinot Noir como o “São Paulino” e o “Liason” foram lançados em anos mais recentes seguem a mesma pegada natural e autêntica do “Vinhedo Serena”.