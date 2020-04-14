Saiba como manter a sintonia entre o casal durante a quarentena

Especialista dá dicas de como manter a sintonia entre o casal Crédito: Pixabay

Adriana Müller. Responsável pelo isolamento social e pelo aumento da convivência dentro de casa, a quarentena pode ser um momento de redescobertas e de conhecimento do parceiro ou da parceira. Quem afirma isso é a psicóloga e comentarista da Rádio CBN Vitória

Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin nesta terça-feira (14) durante o quadro CBN e a Família, a psicóloga deu dicas de como manter a sintonia entre o casal em uma época de aumento da convivência.

Segundo ela, há uma potencialização do que já havia entre o casal antes das medidas impostas pela pandemia do novo coronavírus.

"A quarentena tem sido um desafio para todos, de todas as formas possíveis. Quando pensamos em relacionamento a dois, 24 horas juntos, há uma potencialização do que já estava acontecendo antes do isolamento. Os casais que já tinham um equilíbrio estão em parceria, os que tinham atritos, se encontram em desentendimentos frequentes" Adriana Müller - Psicóloga

Ela ainda acrescenta que, possivelmente, após a quarentena, uma parte dos casais sairá fortalecido, mas outro grupo, incluindo aqueles que possuíam brigas contantes, podem até optar pela separação.

Para a psicóloga, o momento já é, por natureza, ruim. Dessa forma, brigas e desavenças devem ser evitadas.

"Do mesmo jeito que infectologistas falam para lavarmos as mãos, nós, psicólogos, recomendamos que não haja briga. A quarentena é ruim por si só, não é preciso de nada para potencializar. É hora de administrar, ou, se possível, melhorar o relacionamento a dois", disse.

A comentarista da Rádio CBN Vitória deu dicas de como equilibrar o "tripé da vida a dois", envolvendo o "você, o outro e o relacionamento". "Quando a gente focar no positivo e resgatar o que importa, a probabilidade de a quarentena ser transformadora e potencializar a parceria vai ser grande", afirmou.

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