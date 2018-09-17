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Saiba como investir em sua equipe para ter uma empresa melhor

Luciana Almeida te dá dicas sobre como conseguir um ambiente de trabalho saudável
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 17:01

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 17:01

Invista em sua equipe e tenha uma empresa melhor Crédito: Unsplash
PERGUNTA: LUCIANO
"Tenho uma rede de lojas, onde a rotatividade de funcionários é grande. Geralmente as demissões acontecem porque, na maioria das vezes, os funcionários têm um pensamento negativo
que os impede de ver as possibilidades para se adequarem à filosofia da empresa. Estou pensando em criar um espaço de desenvolvimento pessoal para investir na capacitação"
A maior descoberta de todos os tempos é que uma pessoa pode mudar, simplesmente mudando de atitude. Esta foi a base do estudo de William James, filósofo e psicólogo considerado o pai da psicologia americana.
Eu sou uma pessoa entusiasmada pelas mudanças que somos capazes de promover em nós quando nos sentimos motivados, usando a Reprogramação Mental com o objetivo de eliminar velhos padrões de pensamentos que já não servem, trocando por outros mais eficientes  e que trarão benefícios para várias áreas da nossa vida! Por isso, a minha dica é: invista em sua equipe. Promova alguns whosrkshops, rodas de conversas motivacionais e estimule a mudança de padrão mental, focando a atenção na solução e não nos problemas.
Quando nos sentimos capazes de encontrar soluções e superar os obstáculos, condicionamos a mente para encontrar as respostas que precisamos; desenvolva a autoresponsabilidade. Uma das armadilhas mais comuns que a nossa cultura nos ensina é que somos vítimas indefesas das circunstâncias. Em outras palavras, não temos controle sobre o nosso destino. O resultado deste pensamento é que nos tornamos programados para transferir a culpa aos fatores externos e nunca procuramos tomar pela mão a responsabilidade pelas nossas vidas.
Investir no desenvolvimento dos colaboradores rende bons juros para as empresas.
Até a próxima!

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