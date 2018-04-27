Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pet

Saiba como identificar lesões que podem aparecer no seu mascote

Algumas enfermidades podem atingir o seu cão independente da idade. Especialista dá dicas de como identificar o problema

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 18:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2018 às 18:54
Saiba identificar algumas lesões no seu mascote Crédito: Samantha Scholl/ Unsplash
As verrugas em cães são causadas por um vírus, chamado papilomavírus canino. Acredita-se que todos os cães já foram, ou serão expostos a este vírus, mas ele apenas se manifesta naqueles cuja imunidade não esteja 100%  ou seja, filhotes, idosos, e indivíduos imunodeprimidos (com doenças que diminuem a imunidade, como câncer, ou pacientes em tratamento com corticoides, por exemplo).
Em filhotes, as lesões geralmente aparecem na boca, e, eventualmente, na região dos olhos. As verrugas são lesões carnosas, com aparência de couve-flor, e passam de um cão para o outro por contato direto  através de lambidas, na maioria das vezes. Os papilomas (verrugas) regridem espontaneamente após alguns meses, mas pode ser necessário tratamento em casos mais extremos.
Os cães idosos têm um sistema imune naturalmente mais deprimido, e também com frequência têm doenças, ou são submetidos a tratamentos que deprimem ainda mais a sua imunidade. Nestes animais, as verrugas podem aparecer em qualquer lugar do corpo, mas os lugares mais atingidos são ao redor dos dedos e no abdome. Elas crescem devagar, e podem ser únicas ou várias, e podem acumular em uma área só ou se espalhar pelo corpo.
Uma condição que muitas vezes é confundida com a papilomatose é o adenoma sebáceo. Este é um tipo de tumor benigno que aparece em cães idosos, e que é muito parecido com as verrugas causadas pelo papilomavírus. Assim como ocorre com os papilomas, pode haver uma única lesão ou várias espalhadas pelo corpo. Com frequência, apenas é possível diferenciar das verrugas causadas pelo vírus quando a lesão é removida e analisada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marcelo Sangalo canta arrocha em bar
Filho de Ivete canta sucesso da mãe em bar de Petrolina
Imagem de destaque
Entenda como a atualização da NR-1 pode melhorar a saúde mental nas empresas
Juninho do Mandela participou de ataque a uma delegacia no Rio em 2012
Comando Vermelho: chefe do tráfico no Rio é preso em Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados