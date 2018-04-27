Saiba como identificar lesões que podem aparecer no seu mascote

Saiba identificar algumas lesões no seu mascote Crédito: Samantha Scholl/ Unsplash

As verrugas em cães são causadas por um vírus, chamado papilomavírus canino. Acredita-se que todos os cães já foram, ou serão expostos a este vírus, mas ele apenas se manifesta naqueles cuja imunidade não esteja 100%  ou seja, filhotes, idosos, e indivíduos imunodeprimidos (com doenças que diminuem a imunidade, como câncer, ou pacientes em tratamento com corticoides, por exemplo).

Em filhotes, as lesões geralmente aparecem na boca, e, eventualmente, na região dos olhos. As verrugas são lesões carnosas, com aparência de couve-flor, e passam de um cão para o outro por contato direto  através de lambidas, na maioria das vezes. Os papilomas (verrugas) regridem espontaneamente após alguns meses, mas pode ser necessário tratamento em casos mais extremos.

Os cães idosos têm um sistema imune naturalmente mais deprimido, e também com frequência têm doenças, ou são submetidos a tratamentos que deprimem ainda mais a sua imunidade. Nestes animais, as verrugas podem aparecer em qualquer lugar do corpo, mas os lugares mais atingidos são ao redor dos dedos e no abdome. Elas crescem devagar, e podem ser únicas ou várias, e podem acumular em uma área só ou se espalhar pelo corpo.