SÁBADO - O abacaxi ganha destaque como elemento de decoração

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Dono de uma coroa pomposa e de contornos sempre bem marcados, o abacaxi é a fruta da estação da decoração. Se antigamente descascar o abacaxi era sinônimo de problema, a fruta agora ganhou status na ornamentação da sala de estar, da varanda e da sala de jantar.

Ele é um símbolo de hospitalidade, é como se fosse um bem-vindo para quem chega à residência, tanto que era muito usado em hotéis e casas de praia antigas. É como um carinho para quem chega no seu lar, descreve a arquiteta e designer de interiores Geyza Toreta.

Além dos ambientes de recepção, o abacaxi também está presente nas cozinhas, mas, agora, não mais na jarra de suco de plástico, laranja e verde, da casa da vovó. O a bacaxi está em alta na decoração. Chama atenção por si só nas cores originais, o verde e o amarelo, que são vibrantes e pode ser aplicado de forma delicada, em quadrinhos na parede, por exemplo, pontua a arquiteta.

ELE MUDOU DE ROUPA

A fruta também veste roupa nova para ganhar os demais ambientes. O abacaxi tinha uma cara popular e agora tem um ar luxuoso. Existem opções de objetos no formato de abacaxi em versões de vários materiais, como o metalizado para enfeite, que dá sofisticação ao ambiente, observa o designer gráfico e de interiores Bruno Gomes.

Seguindo essa tendência, o fruto ganhou versões em novos materiais, como o metalizado, seja todo no dourado ou no prateado, e também no vidro e na cerâmica. E para encontrar os itens para expor em casa basta dar uma ida a qualquer loja de artigos para casa.

Outro lugar que é certo que abacaxis combinam é casa de praia. O clima já pede o frescor da fruta real, porque não colocá-la como decoração? É um ambiente leve que permite brincar com o abacaxi em estampas, em papel de parede e adornos, sugere Geyza Toreta.

BOM SENSO

A decoração de qualquer ambiente precisa ser harmônica como um todo. Para usar o formato do abacaxi em qualquer cantinho da residência é preciso ter bom senso. Não existe uma restrição, mas também não precisa exagerar nas peças com o formato dessa fruta pois ela tem um designer marcante. É preciso ponderar sempre o colorido ou a cor uniforme do objeto para estar alinhado com o ambiente em que está sendo aplicado, explicou a arquiteta.

Uma forma segura de usar a fruta como tema é expor na parede. O abacaxi tem formato e cores muito expressivas. Eu comecei a usar o desenho em quadros pois tem um estilo bem tropical e brasileiro, é como dizer boas-vindas com uma figura, finalizou Bruno Gomes.

AQUI TEM ABACAXI

COZINHA

Adorno maciço em nichos dos armários, uma bandeja ou objetos práticos (como saleiros e pratos) com o contorno de abacaxi usados sobre a mesa.

SALA DE JANTAR

Peças de cerâmica em aparadores ou usadas como centro de mesa.

VARANDA GOUMERT

Vasos para plantas, no desenho e cores de abacaxi, ganham espaço na parede; luminárias e até desenhado em giz na parede.

SALA DE ESTAR