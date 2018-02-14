Rumo à primeira pequena aventura

Crianças precisam de estímulo e ambientes em que se sintam seguras para a primeira pequena aventura Crédito: planoinformativo.com

Diariamente, as famílias se sentem divididas em suas escolhas. E isso também acontece quando chega a idade em que seu filho está pronto para a segunda transição de sua vida, saindo da exclusividade do espaço privado (o lar) para o espaço público (a creche). Ele precisará de seu estímulo e de um ambiente onde se sinta seguro para poder se lançar à primeira pequena aventura.

Em geral, nessa etapa, o bebê teve toda a atenção de seus pais, recebeu seus melhores cuidados, foi nutrido, acalentado e cuidado. Certamente vocês estabeleceram com ele uma relação única de afeto e confiança. São nossas relações com as pessoas que cuidam da gente, enquanto somos bebezinhos, que determinam o que esperaremos do mundo quando ampliarmos nossas relações.

Aos 2 anos, o bebê já anda com desenvoltura, brinca e constrói pequenas frases. Está pronto para ser inserido em um ambiente com outras crianças da sua idade e maiores. Mas ainda é - e deve ser  apegado aos seus pais. As escolas, normalmente, sugerem que seja feita uma semana de adaptação. Aqui é onde podem ocorrer as dificuldades no trajeto.





Independentemente da idade da criança, a transição deve ser feita por seu cuidador principal (mãe, pai, avó), pois é a pessoa com quem tem o mais profundo laço de vinculação e confiança. As escolas devem estar preparadas para respeitar o tempo emocional da criança e não o tempo do relógio. Ou seja, a permanência na creche precisa ser expandida de acordo com o que a criança suportar, em pequenas doses. Se ela se sentir pressionada a ficar, a aventura acaba e se torna tormento.

Cada criança é única e cada vínculo estabelecido entre crianças e cuidadores também. Algumas são mais desprendidas, outras mais tímidas. Portanto, se vai inserir seu filho num ambiente que ele não conhece e aos cuidados de pessoas com as quais não tem, até o momento, qualquer relação, sugiro que tire um tempo para fazer isso, sem pressa e sem pressões de qualquer parte, incluindo a da creche. Trata-se de um momento onde todos  criança, pais e cuidadores da creche  estão se conhecendo e construindo uma nova relação afetiva.

Eu espero que a creche dê a você a oportunidade de entrar com seu filho na sala onde ele encontrará seus novos amigos e que os dois (mãe e filho) possam ali ficar o tempo que se sentirem confortáveis, sempre que for necessário.

A mamãe também estará passando por uma transição, a de permitir que os cuidados de seu filho sejam expandidos a mais pessoas. Por isso, é muito importante que ela ou o pai possa conhecer um pouco mais os novos cuidadores e construa com eles uma relação de cooperação. Cuidadores devem ser, antes de tudo, parceiros das famílias. É uma extrema responsabilidade e honra acompanhar o desenvolvimento dos pequenos e contar com o apoio e incentivo dos pais.

Essa conquista deve ser amplamente comemorada, pois é um dos ritos de passagem mais importantes para a criança e suas famílias. Afinal, na creche as crianças ampliam a capacidade de empatia, de cuidado, de acolhida e de respeito ao outro. Expandem a capacidade afetiva e de vinculação com outras pessoas.