Roberta Girelli abre seu baú para a Revista.AG

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A cerimonialista Roberta Girelli aprendeu, ao longo da carreira, a ter jogo de cintura. A última vez que ela precisou encarar uma situação que saiu do controle foi há 15 dias, diante da forte chuva que caiu na Grande Vitória, inundando vários municípios. Responsável por um casamento na Capital, no final de semana, Roberta manteve a tranquilidade durante todas as horas na véspera do evento. “Foi uma saga mesmo, mas no final deu tudo certo”. Responsável por organizar alguns dos principais eventos da cidade, ela começou a carreira trabalhando numa distribuidora de produtos automotivos, até montar a empresa de eventos.

“Depois de realizar diversos eventos corporativos meus clientes começaram a me procurar para realizar seus casamentos e de seus filhos. Relutei no início, mas fiz um curso de especialização na área de casamentos e fui adiante”, conta ela, que já realizou 254 festas. “Um dos grandes desafios é coordenar os diversos fornecedores e imprevistos que acontecem no dia durante a montagem. São muitas pessoas que pensam diferente e precisamos alinhar todos para que tudo saia perfeito. Já cheguei a fazer casamento com 47 fornecedores envolvidos”. Mãe de dois meninos, ela adora viajar e está sempre em buscas de novidades. Com tantas festas no currículo, diz que não dá para escolher a inesquecível. “Cada uma tem um estilo, um sonho. Vivo cada uma como se fosse a única.”





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Guardo com carinho

A Nossa Senhora das Graças, que foi um presente de uma amiga designer. Tudo que faço, agradeço à Nossa Senhora; me ajuda bastante.





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Herança

A boneca de porcelana, que era da minha mãe e me faz senti-la sempre por perto.

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Eu adoro

O porta-retrato com a foto dos meus filhos. Eles são as minhas maiores riquezas, faço tudo por eles.

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Não dou, não vendo e não troco

A pulseira de quando era criança. Guardo com muito carinho, tem sabor de infância.

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Dia especial

Os bonecos de porcelana que foram o topo de bolo do meu casamento, há 15 anos. Sempre que vejo me lembro da alegria daquele dia.

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Lembrança de viagem