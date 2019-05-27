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Abrindo Baú

Roberta Girelli abre seu baú para a Revista.AG

A cerimonialista reviveu memórias através de seus objetos favoritos
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

27 mai 2019 às 17:33

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 17:33

. Crédito: Divulgação
A cerimonialista Roberta Girelli aprendeu, ao longo da carreira, a ter jogo de cintura. A última vez que ela precisou encarar uma situação que saiu do controle foi há 15 dias, diante da forte chuva que caiu na Grande Vitória, inundando vários municípios. Responsável por um casamento na Capital, no final de semana, Roberta manteve a tranquilidade durante todas as horas na véspera do evento. “Foi uma saga mesmo, mas no final deu tudo certo”. Responsável por organizar alguns dos principais eventos da cidade, ela começou a carreira trabalhando numa distribuidora de produtos automotivos, até montar a empresa de eventos.
“Depois de realizar diversos eventos corporativos meus clientes começaram a me procurar para realizar seus casamentos e de seus filhos. Relutei no início, mas fiz um curso de especialização na área de casamentos e fui adiante”, conta ela, que já realizou 254 festas. “Um dos grandes desafios é coordenar os diversos fornecedores e imprevistos que acontecem no dia durante a montagem. São muitas pessoas que pensam diferente e precisamos alinhar todos para que tudo saia perfeito. Já cheguei a fazer casamento com 47 fornecedores envolvidos”. Mãe de dois meninos, ela adora viajar e está sempre em buscas de novidades. Com tantas festas no currículo, diz que não dá para escolher a inesquecível. “Cada uma tem um estilo, um sonho. Vivo cada uma como se fosse a única.”
 
. Crédito: Divulgação
Guardo com carinho
A Nossa Senhora das Graças, que foi um presente de uma amiga designer. Tudo que faço, agradeço à Nossa Senhora; me ajuda bastante.
 
. Crédito: Divulgação
Herança
A boneca de porcelana, que era da minha mãe e me faz senti-la sempre por perto.
. Crédito: Divulgação
Eu adoro
O porta-retrato com a foto dos meus filhos. Eles são as minhas maiores riquezas, faço tudo por eles.
. Crédito: Divulgação
Não dou, não vendo e não troco
A pulseira de quando era criança. Guardo com muito carinho, tem sabor de infância.
. Crédito: Divulgação
Dia especial
Os bonecos de porcelana que foram o topo de bolo do meu casamento, há 15 anos. Sempre que vejo me lembro da alegria daquele dia.
. Crédito: Divulgação
Lembrança de viagem
A pedra vulcânica. Passei minha lua de mel em Pucon, pegamos essa pedra num túnel do vulcão desativado. Fica na minha cabeceira.

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