Rio Moda acontece neste sábado e contará com oficinas gratuitas

Desfile Crédito: Assessoria Moda Rio

No dia 24 de fevereiro o Rio de Janeiro será palco para o mais novo evento de Moda na cidade, o Projeto Moda Rio, que está na sua 7ª Edição e acaba de entrar para o Calendário Oficial da Moda Carioca. O projeto nasceu com o objetivo de apresentar novos profissionais, produtos, novas ideias e serviços, além de proporcionar a oportunidade para gerar negócios.

O evento acontecerá no Centro Cultural José Bonifácio, durante todo o dia e oferecerá palestras e oficinas gratuitas. Nesta edição já estão confirmadas as presenças das seguintes marcas: Ronaldo Silvestre, que foi muito elogiado no último Minas Trend, e Cambucá, marca carioca.

O Projeto Moda Rio foi idealizado e, ainda é coordenado, por Wallace Safra, produtor artístico e de eventos da Ouro Produções, sócio do Ateliê By Izaquis, com 15 anos de história na confecção de figurinos, também é Coach Fashion, além de ser consultor e assessor de algumas marcas nacionais. Na Veste Rio foi consultor da Sintecos, Sindicado do comércio atacadista de tecidos vestuários e armarinhos do Rio de Janeiro, junto ao espaço da Fecomércio.

O Projeto Moda Rio acontece duas vezes por ano, e tem como espinha dorsal apresentar novos produtos, profissionais, estilistas, oficinas de moda, palestras com profissionais experientes e muito network com a presença de stakeholders do cenário atual. Eu idealizei o Moda Rio com o objetivo de criar um espaço democrático, uma vitrine para apresentar novos talentos, produtos e serviços, além de ajudar na reciclagem dos profissionais, explica Safra. E depois de seis edições o Evento ganha um corpo ainda maior e melhor, com uma programação consistente e parceiros de peso, finaliza.

Nesta Edição o tema escolhido para nortear o evento é Progênie, que significa a busca pela origem e pela essência. As marcas cada vez mais buscam a sua essência, seu eu, para assim levar um produto final forte, personificado e com objetos diretos a cada público, explica Safra.

O evento contará com a presença dos seguintes profissionais, já confirmados para as palestras:

José Camarano

Consultor de Imagem e Stylist, produtos de moda há 15 anos. Colaborou com revistas como Vogue, Ela, O Globo e Harpers Bazaar. Hoje tem uma coleção de roupas e acessórios que primam pela sustentabilidade e consumo consciente.

Isabela Maroto

Consultora em Gestão de Negócios, atua com Estratégia de Marcas, principalmente com marcas de moda e design e está comprometida com marcas sustentáveis há 6 anos.

Ronaldo Silvestre

Esse novo estilista mineiro está despontando no mundo da moda com vários Prêmios como Minas Trend e Rio Moda Hype. Seu trabalho está baseado no eco design, na economia criativa e a preocupação sócio econômica ambiental. Ele também é presidente do Instituto Tecendo Itabira, projeto social que visa à melhoria da qualidade de vida de mulheres carentes e a qualificação de mão de obra local, com o objetivo de criar e desenvolver a identidade do artesanato na cidade.

Igor Leal

Um publicitário e profissional do marketing que uniu sua paixão  o samba- com negócio, e assim surgir a D´Samba, uma marca de roupas e acessórios que sempre celebram esse ritmo contagiante. São peças criativas que misturam cultura, moda e visual.

O evento ainda contará com presenças vips dos atores  Cris Viana, Felipe Roque e Monalysa Alcântara - Miss Brasil 2017

Programação

Entre 9h e 10h  credenciamento e abertura oficial

11h às 12h30  Palestra com convidados

13h30 às 15h  Segunda palestra com convidados

12h30 às 13h  Oficina de Crochê

15h às 16h  Oficina de Pulseira de Couro

16h  Entrada para iniciar desfiles

16h30  Início dos desfiles

18 h  Encerramento do desfile e do evento.

Informações

Local - Centro Cultural José Bonifácio - Rua Pedro Ernesto, 80 - Gamboa

Horário  das 9h às 18h