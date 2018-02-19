Rio Moda acontece neste sábado e contará com oficinas gratuitas

No dia 24 de fevereiro o Rio de Janeiro será palco para o mais novo evento de Moda na cidade, o Projeto Moda Rio, que está na sua 7ª Edição e acaba de entrar para o Calendário Oficial da Moda Carioca. O projeto nasceu com o objetivo de apresentar novos profissionais, produtos, novas ideias e serviços, além de proporcionar a oportunidade para gerar negócios.
O evento acontecerá no Centro Cultural José Bonifácio, durante todo o dia e oferecerá palestras e oficinas gratuitas. Nesta edição já estão confirmadas as presenças das seguintes marcas: Ronaldo Silvestre, que foi muito elogiado no último Minas Trend, e Cambucá, marca carioca.
O Projeto Moda Rio foi idealizado e, ainda é coordenado, por Wallace Safra, produtor artístico e de eventos da Ouro Produções, sócio do Ateliê By Izaquis, com 15 anos de história na confecção de figurinos, também é Coach Fashion, além de ser consultor e assessor de algumas marcas nacionais. Na Veste Rio foi consultor da Sintecos, Sindicado do comércio atacadista de tecidos vestuários e armarinhos do Rio de Janeiro, junto ao espaço da Fecomércio.
O Projeto Moda Rio acontece duas vezes por ano, e tem como espinha dorsal apresentar novos produtos, profissionais, estilistas, oficinas de moda, palestras com profissionais experientes e muito network com a presença de stakeholders do cenário atual. Eu idealizei o Moda Rio com o objetivo de criar um espaço democrático, uma vitrine para apresentar novos talentos, produtos e serviços, além de ajudar na reciclagem dos profissionais, explica Safra. E depois de seis edições o Evento ganha um corpo ainda maior e melhor, com uma programação consistente e parceiros de peso, finaliza.
Nesta Edição o tema escolhido para nortear o evento é Progênie, que significa a busca pela origem e pela essência. As marcas cada vez mais buscam a sua essência, seu eu, para assim levar um produto final forte, personificado e com objetos diretos a cada público, explica Safra.
O evento contará com a presença dos seguintes profissionais, já confirmados para as palestras:
José Camarano
Consultor de Imagem e Stylist, produtos de moda há 15 anos. Colaborou com revistas como Vogue, Ela, O Globo e Harpers Bazaar. Hoje tem uma coleção de roupas e acessórios que primam pela sustentabilidade e consumo consciente.
Isabela Maroto
Consultora em Gestão de Negócios, atua com Estratégia de Marcas, principalmente com marcas de moda e design e está comprometida com marcas sustentáveis há 6 anos.
Ronaldo Silvestre
Esse novo estilista mineiro está despontando no mundo da moda com vários Prêmios como Minas Trend e Rio Moda Hype. Seu trabalho está baseado no eco design, na economia criativa e a preocupação sócio econômica ambiental. Ele também é presidente do Instituto Tecendo Itabira, projeto social que visa à melhoria da qualidade de vida de mulheres carentes e a qualificação de mão de obra local, com o objetivo de criar e desenvolver a identidade do artesanato na cidade.
Igor Leal
Um publicitário e profissional do marketing que uniu sua paixão o samba- com negócio, e assim surgir a D´Samba, uma marca de roupas e acessórios que sempre celebram esse ritmo contagiante. São peças criativas que misturam cultura, moda e visual.
O evento ainda contará com presenças vips dos atores Cris Viana, Felipe Roque e Monalysa Alcântara - Miss Brasil 2017
Programação
Entre 9h e 10h credenciamento e abertura oficial
11h às 12h30 Palestra com convidados
13h30 às 15h Segunda palestra com convidados
12h30 às 13h Oficina de Crochê
15h às 16h Oficina de Pulseira de Couro
16h Entrada para iniciar desfiles
16h30 Início dos desfiles
18 h Encerramento do desfile e do evento.
Informações
Local - Centro Cultural José Bonifácio - Rua Pedro Ernesto, 80 - Gamboa
Horário das 9h às 18h
Inscrições (21) 96434 -0117