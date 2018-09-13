Rihanna faz desfile de lingerie com dança ao vivo e supermodelos

O desfile reforçou o posicionamento da marca de diversidade e inclusão Crédito: Reprodução/ Instagram

Como todas as marcas que levam o selo Fenty, a grife de lingerie da cantora Rihanna levanta a bandeira da inclusão e da diversidade. Em um desfile experimental realizado nesta quarta-feira, 12, no Brooklyn, em Nova York (EUA), a cantora reforçou esse posicionamento.

Durante 30 minutos, dançarinas seminuas se apresentaram em um cenário de um oásis feminino, com flores, fontes e estruturas metálicas. As próprias artistas, de todas as cores, idades e tamanhos, foram as responsáveis por apresentar a coleção, que mistura peças em (vários) tons de nude e cores acesas como rosa, azul e verde. Modelos de renda e esportivos, com elástico na barra, foram os destaques da coleção.

Algumas modelos conhecidas do público como Gigi e Bella Hadid e Slick Woods, que está grávida, também entraram no palco. No final do espetáculo, Rihanna, comedida, apareceu usando um vestido justo marrom café, sem grandes performances como lhe é habitual.