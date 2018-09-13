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NYFW

Rihanna faz desfile de lingerie com dança ao vivo e supermodelos

Em um desfile experimental realizado nesta quarta-feira, 12, no Brooklyn, a cantora reforçou o posicionamento da marca sobre inclusão e diversidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2018 às 13:37

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 13:37

O desfile reforçou o posicionamento da marca de diversidade e inclusão Crédito: Reprodução/ Instagram
Como todas as marcas que levam o selo Fenty, a grife de lingerie da cantora Rihanna levanta a bandeira da inclusão e da diversidade. Em um desfile experimental realizado nesta quarta-feira, 12, no Brooklyn, em Nova York (EUA), a cantora reforçou esse posicionamento.
Durante 30 minutos, dançarinas seminuas se apresentaram em um cenário de um oásis feminino, com flores, fontes e estruturas metálicas. As próprias artistas, de todas as cores, idades e tamanhos, foram as responsáveis por apresentar a coleção, que mistura peças em (vários) tons de nude e cores acesas como rosa, azul e verde. Modelos de renda e esportivos, com elástico na barra, foram os destaques da coleção.
Algumas modelos conhecidas do público como Gigi e Bella Hadid e Slick Woods, que está grávida, também entraram no palco. No final do espetáculo, Rihanna, comedida, apareceu usando um vestido justo marrom café, sem grandes performances como lhe é habitual.
A coleção já está à venda no site da Savage x Fenty com preços entre US$ 20,35, as calcinhas, e US$ 92,40, os maxi robes (R$ 84 e R$ 384, respectivamente).

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