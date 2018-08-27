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Celebridades

Rihanna estará de volta na NYFW com desfile de lingerie

As peças estarão à venda logo depois do desfile, que está marcado para o dia 12 de setembro no Brooklyn, em Nova York
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 18:14

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 18:14

Rihanna para Fenty Crédito: Reprodução/ Instagram
Depois de pular uma temporada fashion, Rihanna está de volta para o mundo da moda. Desta vez, no lugar de apresentar a nova coleção de sua marca em parceria com a Puma, a Fenty, ela irá fazer um desfile de lingerie, o primeiro desfile da marca Savage x Fenty.
A exibição, que será no formado see now/buy now, ou seja, as peças estarão à venda logo depois do desfile, foi descrita como uma "experiência imersiva" no release da marca e está marcado para o dia 12 de setembro às 19:30 (horário local) no Brooklyn, em Nova York. Será o último desfile da semana de moda.

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