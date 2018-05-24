Revista.ag 10 anos: repórter mostra as cinco matérias preferidas

Repórter Guilherme Sillva mostra uma de suas matérias preferidas Crédito: Fernando Maeira

Ao longo destes seis anos em que estou repórter da Revista, eu escrevi centenas de páginas. Aprendi a falar de moda, me encantei com o mundo da beleza, viajei por este país. De tudo, o que sempre me encantou foi contar histórias de pessoas. Muitas das vezes mais ouvi do que perguntei.

Aqui mostro as cinco capaz - não foi fácil fazer esta escolha - que mais gostei de fazer durante este tempo. Confira!

1 - Aprendendo com os idosos

História dos moradores do Asilo de Vitória Crédito: Acervo/ Revista.ag

Esta foi a segunda capa que escrevi na revista. Depois de passar dois dias no asilo, relatei o que acontece depois que se atravessa aquele portão de ferro. Lembro que era feriado e, no início, os moradores me olhavam com desconfiança. Mas logo já estava as histórias de quem está ali por vontade própria ou por escolha da família. A sala de enfermaria, onde ficam os doentes, eu não tive coragem de entrar. Era pesado demais. Dias após ter entregue a matéria fiquei refletindo sobre tudo o que vi, sem julgamentos, porque cada um sabe de sua história. Detalhe: com essa matéria fui finalista do prêmio capixaba de Jornalismo, em 2011, e segundo lugar no Prêmio Jornalismo da Rede Gazeta, no mesmo ano, sendo a primeira vez da revista em ambas as premiações. Baita, orgulho.

2 - O nascimento de Julia

A história da transexual Julia Crédito: Maria Sanz Martins

A pauta chegou através de uma amiga da editora: "a minha fisioterapeuta atende a uma mulher trans. Por que vocês não contam a história dela?", disse. Resolvemos contar a história de Julia quando a palavra transexual não era moda, a questão de gênero não era debatida e Glória Perez nem imaginava escrever uma novela sobre o tema. Passei uma manhã na casa dela, em Vila Velha, quando abriu o coração e respondeu a todas as perguntas sem rodeios. Mostrou a casa, contou da vida no exterior, falou dos planos e me ofereceu chocolate suíço. O objetivo foi escrever uma matéria sem esteriótipos e de maneira mais sensível possível. Um ano depois, Julia me ligou na redação pedindo para retirar a matéria do Gazeta Online, porque estava senso insultada. Prova de que ainda precisamos falar muito do assunto.

3 - A turma da madrugada

A turma que frequenta a praia na madrugada Crédito: Guilherme Ferrari

Eu sugeri a pauta: "Porque não contamos as histórias da turma que aproveita a praia antes da praia estar lotada?". Durante três madrugadas - das 2h às 5h30 - saímos em busca de personagens. Encontramos de tudo: gente que pratica esporte, que vai namorar, pescar ou pensar na vida. O mais incrível? Poder ver o colorido do céu nas primeiras horas do dia. incrível!

4 - Universo das modas

São paulo Fashion Week, 2013 Crédito: Agência Fotosite

Foram dezenas de especiais do São Paulo Fashion Week e este me marcou por ter sido o primeiro. Não estava nos meus planos cobrir moda e, quando vi, tinha sido escalado para cobrir a principal semana de moda da América Latina. Depois das maratonas, você não imagina o trabalho que é para escolher a melhor foto - entre centenas - para você.

5 - Viagem para Paraíba

Viagem para Paraíba Crédito: Guilherme Sillva