Renata Machado e Bruna Sales abrem seus baús para a Revista.Ag

Ter uma amiga sócia é como contar com um casamento perfeito. Assim são Renata Machado e Bruna Sales. Elas comandam o Clube Atelier, um espaço único de beleza na Capital, que está de casa nova, em Bento Ferreira, desde abril deste ano.
O Clube é fruto do sonho da Renata, uma psicóloga de 33 anos que se rendeu ao mundo da beleza e virou empresária de um negócio de sucesso. Sempre tive o sonho de ter um ambiente com uma multidisciplinaridade de serviços, com esse sentido holístico de atendimento. Nunca quis ser dona do saber. Acredito muito nessa coisa da especialidade, conta ela, que também é maquiadora e laserterapeuta.
Todos os profissionais ali foram selecionados a dedo. Bruna, especialista em cílios, micropigmentação e sobrancelha, foi a primeira associada e hoje comanda uma equipe lá dentro. Ela e Renata já trabalhavam juntas antes do Clube, e os laços de amizade só aprofundaram essa relação profissional.
RENATA MACHADO
Concha
Esta concha foi onde minha melhor amiga levou minhas alianças ao meu casamento na Tailândia.
Já a aliança de noivado foi desenhada pelo meu marido. É uma tartaruga, porque ela é dura por fora e sensível por dentro; é a metáfora do que ele diz ter encontrado em mim.
Lembranças
Guardo com carinho meu primeiro mapa do metrô de Londres: de quando fui estudar lá exatamente 10 anos atrás. Já voltei lá várias vezes depois disso, já peguei vários mapas, mas não abro mão deste. A caneta é da minha primeira visita a Londres, um souvenir do museu da rainha, Queens Galery.
Não sai da bolsa
Quem me conhece já me viu dar alguma aplicação diferente para este produto: a loção secativa. Conheci o produto ainda adolescente e desde então uso-o pra tudo, seja espinha, seja pelo inflamado, seja unha encravada, tudooooo! Não falta na minha nécessaire; não vou nem à esquina sem isto na bolsa!
Na cabeceira
Meu hinário. É um presente da minha mãe, com dedicatória, cheio de canções da minha infância. Ganhei quando eu tinha 8 anos de idade. Fica na minha cabeceira desde então.
BRUNA SALES
Tuk-tuk
Eu trouxe da Tailândia, minha primeira e inesquecível viagem internacional! Essa viagem me marcou muito também porque foi o casamento da Renata, do qual fui madrinha.
Pingente
Este pingente era da minha mãe, que já faleceu. E a bonequinha do pingente sou eu!
Minha agenda
Nesta vida corrida, e mesmo com a tecnologia, eu não abro mão da minha agenda. Amo escrever todas as tarefas diárias, semanais, mensais, e traçar minhas metas. O que não merece ser escrito não merece ser realizado.
Meu brinco de filtro dos sonhos
Eu que fiz! E me faz recordar que desde nova eu já tinha pegada para arte manuais. E também marca um boa fase na minha vida!
Meu violino
Depois da minha musicalização na Fames, foi o instrumento que escolhi. E meus pais o compraram com bastante dificuldade. É meu sonho guardado voltar a tocar!
Minha cama
Minha cama era dos meus pais. Minha mãe era apaixonada por ela e sem dúvida não abro mão dela por nada nem por ninguém.