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Abrindo Baú

Renata Machado e Bruna Sales abrem seus baús para a Revista.Ag

As sócias contaram um pouco sobre suas carreiras e exibiram seus objetos favoritos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2018 às 17:48

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 17:48

. Crédito: Vitor Jubini
Ter uma amiga sócia é como contar com um casamento perfeito. Assim são Renata Machado e Bruna Sales. Elas comandam o Clube Atelier, um espaço único de beleza na Capital, que está de casa nova, em Bento Ferreira, desde abril deste ano.
O Clube é fruto do sonho da Renata, uma psicóloga de 33 anos que se rendeu ao mundo da beleza e virou empresária de um negócio de sucesso. Sempre tive o sonho de ter um ambiente com uma multidisciplinaridade de serviços, com esse sentido holístico de atendimento. Nunca quis ser dona do saber. Acredito muito nessa coisa da especialidade, conta ela, que também é maquiadora e laserterapeuta.
Todos os profissionais ali foram selecionados a dedo. Bruna, especialista em cílios, micropigmentação e sobrancelha, foi a primeira associada e hoje comanda uma equipe lá dentro. Ela e Renata já trabalhavam juntas antes do Clube, e os laços de amizade só aprofundaram essa relação profissional.
RENATA MACHADO
. Crédito: Vitor Jubini

Concha
Esta concha foi onde minha melhor amiga levou minhas alianças ao meu casamento na Tailândia.
Já a aliança de noivado foi desenhada pelo meu marido. É uma tartaruga, porque ela é dura por fora e sensível por dentro; é a metáfora do que ele diz ter encontrado em mim.
. Crédito: Vitor Jubini
Lembranças
Guardo com carinho meu primeiro mapa do metrô de Londres: de quando fui estudar lá exatamente 10 anos atrás. Já voltei lá várias vezes depois disso, já peguei vários mapas, mas não abro mão deste. A caneta é da minha primeira visita a Londres, um souvenir do museu da rainha, Queens Galery.
. Crédito: Vitor Jubini
Não sai da bolsa
Quem me conhece já me viu dar alguma aplicação diferente para este produto: a loção secativa. Conheci o produto ainda adolescente e desde então uso-o pra tudo, seja espinha, seja pelo inflamado, seja unha encravada, tudooooo! Não falta na minha nécessaire; não vou nem à esquina sem isto na bolsa!
. Crédito: Vitor Jubini
Na cabeceira
Meu hinário. É um presente da minha mãe, com dedicatória, cheio de canções da minha infância. Ganhei quando eu tinha 8 anos de idade. Fica na minha cabeceira desde então.
BRUNA SALES
. Crédito: Vitor Jubini

Tuk-tuk
Eu trouxe da Tailândia, minha primeira e inesquecível viagem internacional! Essa viagem me marcou muito também porque foi o casamento da Renata, do qual fui madrinha.
. Crédito: Vitor Jubini
Pingente
Este pingente era da minha mãe, que já faleceu. E a bonequinha do pingente sou eu!
. Crédito: Vitor Jubini
Minha agenda
Nesta vida corrida, e mesmo com a tecnologia, eu não abro mão da minha agenda. Amo escrever todas as tarefas diárias, semanais, mensais, e traçar minhas metas. O que não merece ser escrito não merece ser realizado.
. Crédito: Vitor Jubini
Meu brinco de filtro dos sonhos
Eu que fiz! E me faz recordar que desde nova eu já tinha pegada para arte manuais. E também marca um boa fase na minha vida!
. Crédito: Vitor Jubini
Meu violino
Depois da minha musicalização na Fames, foi o instrumento que escolhi. E meus pais o compraram com bastante dificuldade. É meu sonho guardado voltar a tocar!
. Crédito: Vitor Jubini
Minha cama
Minha cama era dos meus pais. Minha mãe era apaixonada por ela e sem dúvida não abro mão dela por nada nem por ninguém.

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