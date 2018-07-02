Receitas de petiscos para degustar durante os jogos

Enquanto a seleção está em campo, as conversas e risadas já são regra entre os amigos, mas para incrementar a partida alguns pestiscos podem ser servidos. A dica na hora de escolher os pratos é apostar em algo simples e prático. "Os petiscos mais indicados devem ser fáceis de fazer, tanto no tempo quanto no preparo e na busca pelos ingredientes. Eles podem ser servidos em porções para compartilhar ou em forma de 'finger foods' para dar um charme a mais na preparação. O ideal é comer com a mão." explicou a chef Júlia Faria.
A chef também selecionou algumas receitas mais indicadas para a ocasião:
PASTELZINHO DE QUEIJO CANASTRA COM MELADO DE RAPADURA
INGREDIENTES
300g de queijo canastra ralado
200g de massa para pastel em rolo
Óleo para fritar
MODO DE PREPARO
Cortar quadrados da massa, rechear com o queijo, passar água nas laterais da massa para que feche melhor e fechar em forma de triângulo. Fritar em imersão quando o óleo estiver na temperatura de 150 graus.
MELADO DE RAPADURA
INGREDIENTES
150g de rapadura
Pimenta calabresa a gosto
MODO DE PREPARO
Derreter a rapadura, acrescentar a pimenta calabresa depois de frio, servir com os pastéis.
CUBOS DE FRANGO NA MILANESA DE GERGELIM
INGREDIENTES
Cubos de frango na milanesa de gergelim
1 kg de peito de frango sem a pele cortado em cubos
Pasta de sal e alho batido
Suco de 1 limão
200 g de gergelim preto
200g de gergelim branco
3 ovos
Trigo o quanto baste
MODO DE PREPARO
Lave o peito de frango sem a pele e corte em cubinhos, tempere com a pasta de alho e o suco de limão e reserve. Em uma saltese (frigideira) antiaderente, misture os dois tipos de gergelim e deixe torrar no fogo baixo, quando começar a dar cheiro de torrado retirar - é importante ir misturando para não deixar queimar. Passe o frango temperado primeiro no trigo, ovo batido e, por último, na mistura de gergelim, colocar na geladeira por 20 minutos e depois fritar em imersão no óleo a temperatura alta.
MOLHO DE MOSTARDA E MEL
INGREDIENTES
100 g de mostarda
30 g de mel
50g de creme de leite
MODO DE PREPARO
Misture todos os ingredientes e sirva com o frango.
CAMARÃO AO MOLHO DE REQUEIJÃO
INGREDIENTES
500g de camarão descascado
2 tomates cortados em cubinhos
1 cebola cortada em cubinhos
1 maço de coentro cortado
1 dente de alho amassado
20g de urucum ou coloral
Azeite
Sal
300g de requeijão cremoso
MODO DE PREPARO
Em uma panela coloque um fio de azeite, urucum, dente de alho amassado, cebola, tomate, camarão - que deve ser lavado antes e temperado com sal. Regue com azeite, coloque uma tampa e deixe até ferver. Acrescente o coentro cortado.
Coloque a mistura em uma panelinha de barro ou algum vasilhame que vá ao forno, cubra com o requeijão cremoso e leve ao forno a 180° pré aquecido, até que o requeijão derreta.
Retire do forno e sirva com torradinhas.