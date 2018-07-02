Receitas de petiscos para degustar durante os jogos

Enquanto a seleção está em campo, as conversas e risadas já são regra entre os amigos, mas para incrementar a partida alguns pestiscos podem ser servidos. A dica na hora de escolher os pratos é apostar em algo simples e prático. "Os petiscos mais indicados devem ser fáceis de fazer, tanto no tempo quanto no preparo e na busca pelos ingredientes. Eles podem ser servidos em porções para compartilhar ou em forma de 'finger foods' para dar um charme a mais na preparação. O ideal é comer com a mão." explicou a chef Júlia Faria.

A chef também selecionou algumas receitas mais indicadas para a ocasião:

PASTELZINHO DE QUEIJO CANASTRA COM MELADO DE RAPADURA

Pastelzinho de queijo canastra com melado de rapadura Crédito: Júlia Faria

INGREDIENTES

300g de queijo canastra ralado

200g de massa para pastel em rolo

Óleo para fritar

MODO DE PREPARO

Cortar quadrados da massa, rechear com o queijo, passar água nas laterais da massa para que feche melhor e fechar em forma de triângulo. Fritar em imersão quando o óleo estiver na temperatura de 150 graus.

MELADO DE RAPADURA

INGREDIENTES

150g de rapadura

Pimenta calabresa a gosto

MODO DE PREPARO

Derreter a rapadura, acrescentar a pimenta calabresa depois de frio, servir com os pastéis.

CUBOS DE FRANGO NA MILANESA DE GERGELIM

Frango empanado com gergelim Crédito: receitas.ig.com.br

INGREDIENTES

Cubos de frango na milanesa de gergelim

1 kg de peito de frango sem a pele cortado em cubos

Pasta de sal e alho batido

Suco de 1 limão

200 g de gergelim preto

200g de gergelim branco

3 ovos

Trigo o quanto baste

MODO DE PREPARO

Lave o peito de frango sem a pele e corte em cubinhos, tempere com a pasta de alho e o suco de limão e reserve. Em uma saltese (frigideira) antiaderente, misture os dois tipos de gergelim e deixe torrar no fogo baixo, quando começar a dar cheiro de torrado retirar - é importante ir misturando para não deixar queimar. Passe o frango temperado primeiro no trigo, ovo batido e, por último, na mistura de gergelim, colocar na geladeira por 20 minutos e depois fritar em imersão no óleo a temperatura alta.

MOLHO DE MOSTARDA E MEL

INGREDIENTES

100 g de mostarda

30 g de mel

50g de creme de leite

MODO DE PREPARO

Misture todos os ingredientes e sirva com o frango.

CAMARÃO AO MOLHO DE REQUEIJÃO

Camarão ao molho de requeijão Crédito: Júlia Faria





INGREDIENTES

500g de camarão descascado

2 tomates cortados em cubinhos

1 cebola cortada em cubinhos

1 maço de coentro cortado

1 dente de alho amassado

20g de urucum ou coloral

Azeite

Sal

300g de requeijão cremoso

MODO DE PREPARO

Em uma panela coloque um fio de azeite, urucum, dente de alho amassado, cebola, tomate, camarão - que deve ser lavado antes e temperado com sal. Regue com azeite, coloque uma tampa e deixe até ferver. Acrescente o coentro cortado.

Coloque a mistura em uma panelinha de barro ou algum vasilhame que vá ao forno, cubra com o requeijão cremoso e leve ao forno a 180° pré aquecido, até que o requeijão derreta.