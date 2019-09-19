Receita: salteado de camarões e lulas

Ingredientes:
500g de camarão VM limpos
500g de lulas em anéis
200g de tomatinhos cereja
1 limão siciliano
1 cálice de vinho branco
5 dentes de alho
Brotos de coentro
Azeite, sal e pimenta-do-reino à gosto
Modo de preparo:
Aqueça bem uma frigideira, corte as lulas em pedaços menores, os camarões ao meio e coloque na frigideira em fogo bem alto, untada com azeite
Tempere com sal e pimenta-do-reino, perfume com o vinho, acrescente o alho, os tomatinhos e desligue o fogo
Regue um pouco de suco de limão e raspinhas do limão siciliano para perfumar, enfeite com os brotos de coentro e sirva.