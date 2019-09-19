Receita: salteado de camarões e lulas

Salteado de camarões e lulas Crédito: Cleuza Costa





Ingredientes:

500g de camarão VM limpos

500g de lulas em anéis

200g de tomatinhos cereja

1 limão siciliano

1 cálice de vinho branco

5 dentes de alho

Brotos de coentro

Azeite, sal e pimenta-do-reino à gosto

Modo de preparo:

Aqueça bem uma frigideira, corte as lulas em pedaços menores, os camarões ao meio e coloque na frigideira em fogo bem alto, untada com azeite

Tempere com sal e pimenta-do-reino, perfume com o vinho, acrescente o alho, os tomatinhos e desligue o fogo

Regue um pouco de suco de limão e raspinhas do limão siciliano para perfumar, enfeite com os brotos de coentro e sirva.