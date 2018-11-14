Comer sem culpa

Receita de domingo: salada morna de quinoa e frutos do mar

Aprenda com a chef Cleuza Costa a preparar este prato surpreendente, que vai bem do almoço ao jantar.

Publicado em 14 de Novembro de 2018 às 16:45

Redação de A Gazeta

Salada morna da chef Cleuza Costa Crédito: Divulgação
As saladas mornas são pratos que misturam ingredientes quentes e frios, sendo perfeitas para aquelas noites mais frias, ou dias de temperaturas amenas, nos quais sair da dieta não é uma opção. A chef Cleuza Costa incrementou o prato com frutos do mar, e te ensina essa receita deliciosa, que rende até 4 porções. Confira: 
INGREDIENTES:
50g de camarão
150g de polvo (já cozido)
150g de lulas em anel
400g de quinoa
2 ramos de manjericão
1 tomate picado em cubos sem semente
1 colher de chá de alho picado
1 cálice de vinho branco seco
Sal, pimenta-do-reino
Azeite
Suco de meio limão siciliano
MODO DE PREPARO:
Cozinhe a quinoa rapidamente por 5 minutos na água com sal. Reserve. Aqueça bem uma frigideira com azeite e coloque os camarões e as lulas, tempere com sal e pimenta-do-reino, por último o polvo já cozido. Perfume com vinho, acrescente o alho, o tomate e as folhas de manjericão, adicione a quinoa já cozida e acerte o tempero. Acrescente o suco de limão e folhinhas de manjericão para decorar.

