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Emoção fashion

Ralph Lauren celebra 50 anos de sua marca com megadesfile em NY

Com mensagem política subliminar, evento reuniu ícones da moda, do cinema e da música norte-americana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2018 às 12:12

Publicado em 11 de Setembro de 2018 às 12:12

Um dos principais nomes da moda norte-americana, Ralph Lauren celebrou os 50 anos de sua marca Polo Ralph Lauren com uma mega-apresentação em pleno terraço da Bethesda Fountain, no Central Park, em Nova York.
Modelos da Ralph Lauren: em desfile especial dos 50 anos da marca em Nova York Crédito: Reprodução/Instagram @ralphlauren
Foram cerca de 500 convidados para o evento, entre eles gente como o diretor Steven Spielberg, a política Hillary Clinton, a apresentadora Oprah Winfrey, o rapper Kanye West, os atores Robert de Niro e Pierce Brosnan, e os estilistas Calvin Klein, Michael Kors e Tommy Hilfiger.
Por isso e pelo que se viu na passarela, foi um desfilão, com mais de 100 looks que revisitavam o imaginário americano, funcional e elegante que celebrizou mr. Lauren. Pense em uma mistura de uniforme de escola preparatória (o preppy), uma pitada de militarismo, uma boa dose de esportividade, roupas de trabalho, vestidos de noite descomplicados e roupas acolhedoras, tudo numa cartela de cores fácil de coordenar.
Um elenco de modelos superdiverso, com muitas tops desfilando entre crianças e gente de diferentes origens étnicas e culturais, parte deles funcionários ou parceiros da empresa, sugeriu uma mensagem política à apresentação, evocando novos modelos de família, de norte-americanos e de América.
Ao final do desfile, ovacionado pelos convidados, o estilista entrou em cena com lágrimas nos olhos. Um jantar e festa deram continuidade à celebração. Antes que a salada de tomate e as burratas chegassem à mesa, Oprah fez um discurso. "Não é apenas sobre moda. Você se importa com família. Você se importa com liberdade. Você se importa com integridade. Integridade - uma palavra de que estamos precisando mais", afirmou, antes brindar ao trabalho do designer.

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