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Moda

Raf Simons deixa Calvin Klein antes do fim de seu contrato

A grife anuncia agora o fechamento da linha 205W39NY, desfilada na New York Fashion Week, e vêm priorizando o investimento em celebridades digitais

Publicado em 

08 mar 2019 às 14:15

Publicado em 08 de Março de 2019 às 14:15

Raf Simons Crédito: Reprodução/ FFW
O estilista belga Raf Simons passou pouco mais de dois anos à frente da marca americana criando coleções conceituais. A partida do estilista antes do fim do seu contrato de três anos expôs as dificuldades de alinhamento entre ele e os executivos da Calvin Klein e da PVH, conglomerado que controla a marca.
A grife anuncia agora o fechamento da linha 205W39NY, desfilada na New York Fashion Week. Como a visão artística de Simons e os grandes desfiles não trouxeram resultados esperados, os executivos vêm priorizando o investimento em celebridades digitais.
As informações são do jornal
O Estado de S. Paulo.

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