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Abrindo Baú

Rachid Assad abre seu baú para a Revista.Ag

O empresário contou um pouco de sua história, carreira e exibiu seus objetos favoritos

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 17:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 17:04
Rachid Assad Neto mostra alguns objetos pessoais favoritos na coluna Abrindo o Baú Crédito: Marcelo Prest
As primeiras lembranças de moda de Rachid Assad Neto, 58 anos, são homens vestidos de terno de linho. Eles andavam pelo Centro de Vitória e estavam sempre muito bem trajados, conta. Filho de um advogado, que também era comerciante e hoteleiro, e de uma dona de casa, ele cresceu se divertindo no Parque Moscoso. Engenheiro de formação, Rachid fez carreira numa construtora e participou da construção de vários prédios de alto padrão.
Curiosamente, hoje, além de dar consultoria na área de engenharia, ele também é responsável por deixar os homens do Estado mais elegantes. Fui incentivado pelo meu pai, que foi proprietário de um dos maiores magazines de Vitória, o Cannes. Em 1989, eu e meus irmãos abrimos a primeira loja no Centro de Vila Velha, conta ele, que hoje está à frente das lojas Maschio, destinadas ao público masculino.
O comércio está mesmo no DNA da família. Hoje já são 11 lojas e ele tem como meta a abertura de mais três até 2020. Pai de três filhos - Rafael, Márcio e Luciana  e avô do José Rafael, o empresário fala sobre a paternidade: Ser pai é errar e acertar, é saber a hora certa de falar ou calar, é ter coragem de sempre ir adiante, sem ter medo de falhar. Pelos meus filhos dou a minha vida! Religioso, ele deseja ter mais tempo para se dedicar a causas sociais. Fazer o bem para quem não conhecemos é o que mais me alegra". 
Um dos objetos favoritos é relacionado a fé Crédito: Marcelo Prest
 Tradição
"É representada pela camisola de batismo. Eu e meu filho fomos batizados com esta roupa. Procuro seguir em plenitude a missão que recebi quando fui batizado. Por isso faço parte da equipe de batismo da Igreja Santa Rita"
Lembranças da adolescência Crédito: Marcelo Prest
 Guardo com carinho
"O jogo de botão, que me faz recordar da minha adolescência. Parte dele, eu mesmo confeccionei"
 
O relógio herdado do avô Crédito: Marcelo Prest
Não dou, não vendo e não troco
"O relógio que ganhei do meu avô, de quem herdei o nome, com muito orgulho"
O rádio de pilha também tem valor sentimental Crédito: Marcelo Prest
Relíquia
"O rádio de pilha que ganhei do meu sogro, que era tricolor. Nele ouvi muitas vitórias do meu time do coração"
Talheres são guardados com carinho Crédito: Marcelo Prest
Presente inesquecível
"Os talheres de prata. Ganhei de presente no dia do meu batismo. Aprendi a comer com eles"
Flamengo é o time do coração Crédito: Marcelo Prest
 
Time do coração
"É o Flamengo. Adoro a camisa autografada pelo maior ídolo do clube, o "Zico". Também não vendo e não troco"

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