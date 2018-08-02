Rachid Assad abre seu baú para a Revista.Ag

As primeiras lembranças de moda de Rachid Assad Neto, 58 anos, são homens vestidos de terno de linho. Eles andavam pelo Centro de Vitória e estavam sempre muito bem trajados, conta. Filho de um advogado, que também era comerciante e hoteleiro, e de uma dona de casa, ele cresceu se divertindo no Parque Moscoso. Engenheiro de formação, Rachid fez carreira numa construtora e participou da construção de vários prédios de alto padrão.
Curiosamente, hoje, além de dar consultoria na área de engenharia, ele também é responsável por deixar os homens do Estado mais elegantes. Fui incentivado pelo meu pai, que foi proprietário de um dos maiores magazines de Vitória, o Cannes. Em 1989, eu e meus irmãos abrimos a primeira loja no Centro de Vila Velha, conta ele, que hoje está à frente das lojas Maschio, destinadas ao público masculino.
O comércio está mesmo no DNA da família. Hoje já são 11 lojas e ele tem como meta a abertura de mais três até 2020. Pai de três filhos - Rafael, Márcio e Luciana e avô do José Rafael, o empresário fala sobre a paternidade: Ser pai é errar e acertar, é saber a hora certa de falar ou calar, é ter coragem de sempre ir adiante, sem ter medo de falhar. Pelos meus filhos dou a minha vida! Religioso, ele deseja ter mais tempo para se dedicar a causas sociais. Fazer o bem para quem não conhecemos é o que mais me alegra".
Tradição
"É representada pela camisola de batismo. Eu e meu filho fomos batizados com esta roupa. Procuro seguir em plenitude a missão que recebi quando fui batizado. Por isso faço parte da equipe de batismo da Igreja Santa Rita"
Guardo com carinho
"O jogo de botão, que me faz recordar da minha adolescência. Parte dele, eu mesmo confeccionei"
Não dou, não vendo e não troco
"O relógio que ganhei do meu avô, de quem herdei o nome, com muito orgulho"
Relíquia
"O rádio de pilha que ganhei do meu sogro, que era tricolor. Nele ouvi muitas vitórias do meu time do coração"
Presente inesquecível
"Os talheres de prata. Ganhei de presente no dia do meu batismo. Aprendi a comer com eles"
Time do coração
"É o Flamengo. Adoro a camisa autografada pelo maior ídolo do clube, o "Zico". Também não vendo e não troco"