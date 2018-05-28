Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Abrindo Baú

Rachel Pires abre seu baú para a Revista.ag

Ela contou um pouco sobre sua carreira e exibiu seus objetos favoritos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 16:48

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 16:48

Abrindo o baú Crédito: Ricardo Medeiros
Rachel Pires tem lembranças claras das festas americanas na adolescência. Meninos levavam refrigerantes e meninas salgados e doces. Ali eu já me pegava pensando em algumas coisinhas que pudessem incrementar a decoração, conta rindo.
Após trabalhar cinco anos com assessoria de imprensa, onde tomou gosto por design, ela começou a fazer as principais festas da cidade com painéis, pisos, almofadas, entre outros produtos. Foi assim que surgiu a Nuvem Sublimação, com a ideia de fazer algo novo num chá-bar de uma prima. Com minhas ideias e pesquisas lancei um produto. No dia da festa, as pessoas ficaram impressionadas. Batiam fotos, tocavam e perguntavam. No outro fim de semana fiz outro, depois outros e outros.
O sucesso do trabalho de Rachel correu no boca a boca, expandiu o território capixaba e conquistou os famosos. A primeira festa foi da filha do lutador José Aldo, do UFC e, em seguida, da Maysa, filha do diretor de novela Jayme Monjardim. Na lista de seus clientes também estão Preta Gil, Deborah Secco, Wesley Safadão, Simony, Rodrigo Faro, Ivete Sangalo, entre outros. Ela, que acaba de chegar de Nova York, onde foi buscar novas tendências, e estudar um pouco de design, não titubeia quando perguntada sobre a festa inesquecível. Foi a do meu casamento, há nove anos. Foi suado, mas na energia que planejamos.
Herança
A joia que meu pai e minha mãe me deram quando criança, que guardo com maior amor porque tenho uma grande admiração por toda a história de vida deles.
Abrindo o baú Crédito: Ricardo Medeiros
Guardo com carinho
O vestido do batizado da minha filha. Por ser católica, o batismo é fundamental para um cristão.
Abrindo o baú Crédito: Ricardo Medeiros
Não dou, não vendo, não troco
 
Um terço do Papa que ganhei de uma amiga querida que foi ao Vaticano num momento que marcou uma passagem da minha vida.
Abrindo o baú Crédito: Ricardo Medeiros
Presente inesquecível
Um brinco maravilhoso de esmeraldas da designer Carolina Neves. Ganhei do Fernando, meu marido.
Abrindo o baú Crédito: Ricardo Medeiros
Uso em ocasiões especiais
O perfume La Nuit Trésor. Ganhei do meu marido numa viagem que fizemos para Miami. 
Abrindo o baú Crédito: Ricardo Medeiros

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal
Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos
Imagem de destaque
“Planeta Terra, você é uma tripulação”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados