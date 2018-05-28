Rachel Pires abre seu baú para a Revista.ag

Abrindo o baú Crédito: Ricardo Medeiros

Rachel Pires tem lembranças claras das festas americanas na adolescência. Meninos levavam refrigerantes e meninas salgados e doces. Ali eu já me pegava pensando em algumas coisinhas que pudessem incrementar a decoração, conta rindo.

Após trabalhar cinco anos com assessoria de imprensa, onde tomou gosto por design, ela começou a fazer as principais festas da cidade com painéis, pisos, almofadas, entre outros produtos. Foi assim que surgiu a Nuvem Sublimação, com a ideia de fazer algo novo num chá-bar de uma prima. Com minhas ideias e pesquisas lancei um produto. No dia da festa, as pessoas ficaram impressionadas. Batiam fotos, tocavam e perguntavam. No outro fim de semana fiz outro, depois outros e outros.

O sucesso do trabalho de Rachel correu no boca a boca, expandiu o território capixaba e conquistou os famosos. A primeira festa foi da filha do lutador José Aldo, do UFC e, em seguida, da Maysa, filha do diretor de novela Jayme Monjardim. Na lista de seus clientes também estão Preta Gil, Deborah Secco, Wesley Safadão, Simony, Rodrigo Faro, Ivete Sangalo, entre outros. Ela, que acaba de chegar de Nova York, onde foi buscar novas tendências, e estudar um pouco de design, não titubeia quando perguntada sobre a festa inesquecível. Foi a do meu casamento, há nove anos. Foi suado, mas na energia que planejamos.

Herança

A joia que meu pai e minha mãe me deram quando criança, que guardo com maior amor porque tenho uma grande admiração por toda a história de vida deles.

Abrindo o baú Crédito: Ricardo Medeiros

Guardo com carinho

O vestido do batizado da minha filha. Por ser católica, o batismo é fundamental para um cristão.

Abrindo o baú Crédito: Ricardo Medeiros

Não dou, não vendo, não troco





Um terço do Papa que ganhei de uma amiga querida que foi ao Vaticano num momento que marcou uma passagem da minha vida.

Abrindo o baú Crédito: Ricardo Medeiros

Presente inesquecível

Um brinco maravilhoso de esmeraldas da designer Carolina Neves. Ganhei do Fernando, meu marido.

Abrindo o baú Crédito: Ricardo Medeiros

Uso em ocasiões especiais

O perfume La Nuit Trésor. Ganhei do meu marido numa viagem que fizemos para Miami.