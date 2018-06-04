Quimioterapia pode ser evitada em estágio inicial de câncer de mama

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Um estudo publicado nos Estados Unidos pela Sociedade Americana de Oncologia Clínica, em Chicago, mostra que a maioria das mulheres com o tipo mais comum de câncer de mama poderia evitar a quimioterapia após a cirurgia, a partir da pontuação em um teste genético. Os resultados foram mais favoráveis para mulheres com mais de 50 anos e pontuação de 0 a 25 (considerado mais leve).

Em toda a população estudada dentro desta pontuação e, principalmente, entre mulheres de 50 a 75 anos, não houve diferença significativa entre os grupos com e sem quimioterapia, segundo o estudo, publicado na "New England Journal of Medicine".

Entre as mulheres com menos de 50 anos e pontuação de 0 a 15, a quimioterapia também poderia ser omitida, afirmam os pesquisadores. No entanto, entre as mais jovens com pontuação de 16 a 25, os resultados foram levemente superiores no grupo da quimioterapia.

PONTUAÇÃO SOBRE CÂNCER DE MAMA

O estudo foi realizado com mais de 10 mil mulheres, entre 18 e 75 anos, escolhidas aleatoriamente para se submeterem a quimioterapia e terapia hormonal, ou apenas terapia hormonal. Os pesquisadores estudaram os resultados, incluindo se houve reincidência e a sobrevivência das pacientes.

As mulheres que participaram da pesquisa foram escolhidas a partir de uma pontuação de acordo com o estágio da doença. Uma pontuação alta, acima de 25, significa que a quimioterapia é recomendada, para evitar a reincidência, enquanto uma pontuação abaixo de 10 significa que a mesma não é necessária. No caso deste estudo, a pesquisa focou em mulheres com pontuação entre 11 e 25.

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"Com os resultados deste estudo, podemos evitar, com segurança, a quimioterapia em cerca de 70% das pacientes diagnosticadas com a forma mais comum de câncer de mama", disse a coautora da pesquisa e oncologista Kathy Albain à AFP.

Segundo ela, o estudo deverá ter um grande impacto entre os médicos e pacientes e reduzir a terapia tóxica. Ainda de acordo com a pesquisa, cerca de 65 mil mulheres, apenas nos Estados Unidos, poderiam ser afetadas pelo estudo.