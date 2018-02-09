Quer ter mais energia para pular Carnaval? Aposte nos carboidratos

Aposte nos carboidratos nas refeições para o carnaval Crédito: www.metropoles.com

Os brasileiros estão em contagem regressiva para a chegada do Carnaval, uma das festas mais populares do ano. Para acompanhar a folia, seja com os desfiles das escolas de samba, nos blocos de rua ou festas privadas, é necessário se preparar com uma alimentação equilibrada para gastar energia sem perder o pique. O segredo é simples: aposte nos carboidratos!

De acordo com Vanderli Marchiori, consultora em nutrição da Associação Brasileira da Indústria do Trigo (ABITRIGO), com a programação agitada, seu organismo precisará estar bem alimentado e hidratado. "Uma ótima pedida é consumir alimentos ricos em carboidratos simples como macarrão, pão ou biscoitos. Eles são excelentes fornecedores imediatos de energia por serem digeridos e absorvidos rapidamente, aumentando a taxa de glicose no sangue", explica a especialista.





Também é comum nesta época do ano ficar desidratado devido às altas temperaturas do verão. "Beber muita água é fundamental para manter o organismo funcionando adequadamente" ressalta Vanderli.

A nutricionista preparou uma sugestão de cardápio especial para a data.

Café da manhã

1 copo de suco de uva integral - bebida colabora para o trânsito intestinal

2 torradas integrais com tahine (pasta de gergelim) - fonte de carboidrato para garantir energia

Lanche

1 xícara de salada de frutas com 1 colher de sobremesa de gérmen de trigo - fornece vitaminas do complexo B, que afastam o desânimo

Almoço

1 prato de salada de abobrinha ao vinagrete- receita de fibras e outros compostos protetores

3 colheres de macarrão integral ao sugo - fonte de carboidrato, o nutriente do pique

1 filé de frango grelhado - carne branca possui ferro, mineral que afasta o desânimo

1 taça de mousse de manga - contém antioxidantes que evitam danos celulares

Lanche da tarde

2 torradas integrais com pasta de amendoim - essa dupla aumenta a disposição

Jantar

1 prato de sobremesa de salada de folhas - contém fibras, que melhoram o trânsito intestinal

2 pegadores de yakissoba com frango e legumes - uma saborosa fonte de carboidrato e proteína para o jantar

1 fatia grossa de abacaxi - sobremesa que ajuda na digestão

Ceia