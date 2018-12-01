Projeto verão: dá tempo de entrar em forma?

Catherine não deixou para a última hora. Mas ainda tem metas para chegar ao verão com tudo em cima Crédito: Ricardo Medeiros

O ano passou, e você não fez nada. Agora que o verão está chegando, bateu o desespero. Afinal, você quer colocar o biquíni ou a sunga e se sentir bem, sem aquelas gordurinhas acumuladas por meses e meses. Será que ainda dá tempo de entrar em forma?

O tempo apertado pode fazer muita gente desanimar de vez e adiar esses planos para janeiro  ou ainda depois do carnaval. Por isso, ouvimos vários profissionais do ramo para pegar dicas de como correr atrás, literalmente, de um corpo mais sarado.

Mas nada de entrar em paranoia! A ordem aqui é dar o primeiro passo para uma mudança de hábitos de forma saudável e tranquila, para alcançar seus objetivos sem apelar para estratégias perigosas e furadas.

Nunca é tarde para começar, mesmo faltando menos de um mês para o verão. Por mais que a pessoa não chegue aonde quer, quanto mais cedo iniciar uma mudança de hábitos, mais rápido pode alcançar esse objetivo, diz a nutricionista Luane Magnago.

A receita de dez entre dez especialistas é buscar aliar uma alimentação saudável com uma atividade física. Mas tudo com orientação. Fazer por conta própria pode pôr tudo a perder.

RESULTADOS

Mesmo para quem esteja sedentário há muito tempo, essa é uma boa hora de reverter isso. Para quem está parado há muito tempo, os resultados em curto prazo são até mais visíveis. O corpo responde com pequenas mudanças. Se a pessoa se propuser a mudar a rotina, sem se boicotar, ela consegue, completa a educadora física e coach de emagrecimento Cibelly Camena.

No entanto, ir com muita sede ao pote pode arruinar sua meta. Com dieta e exercício, dá para perder de três a quatro quilos. O problema é querer resultado milagroso, em pouco tempo. Não é assim. Quem procurar atalhos vai pagar um preço lá na frente. Então, o ideal é colocar uma expectativa mais próxima da realidade. Se o nível de frustração for muito grande, a tendência é abandonar a atividade em vez de seguir o plano por mais tempo, comenta o educador físico e especialista em treinamento funcional Fernando Padilha.

A mudança, destaca Luane, tem que ser prazerosa para que seja duradoura. Dietas radicais que dão resultado por um período curto não vão ser mantidas para resto da vida, alerta ela.

Tem que ter uma expectativa real. Perda de peso brusca não é saudável. É fazer o que dá para fazer nesta reta final. Com pouco tempo, já começa a pegar gosto. Muitos casos de sucesso são de gente que começa no fim do ano e chegou no ano seguinte mais ativo, comendo melhor..., reforça Cibelly.

PROGRESSO

No início, pode parecer massacrante. A pessoa pode sentir pouca disposição, cansada, ficar sem fôlego e acabar se frustrando. É preciso ter uma estratégia para se motivar. A dica que dou é mensurar os resultados semanalmente. Pode ir anotando, a cada dia, como foi o treino na academia, o que conseguiu fazer. E depois mensurar esse progresso, sugere a coach.

Não pode deixar a ansiedade atrapalhar. O emagrecimento está mais na cabeça do que na boca. A ansiedade é um agente de estresse que faz o organismo liberar hormônios, como o corticoide, que faz acumular gordura no corpo. Por isso, gosto de indicar a acupuntura para controlar isso, diz Cibelly.

CONTAGEM REGRESSIVA: DICAS

Tome a iniciativa

Não é porque o ano está acabando que você deve adiar qualquer mudança para 2019. Comece agora a mudar hábitos e você já colherá alguns resultados já para o verão.

Combinação

Para ter mais chance de sucesso nos planos de entrar em forma para o verão, a dica é aliar alimentação saudável com atividade física.

Novos hábitos

Está abusando do doce? Viciado em refrigerante? Tente cortar alimentos industrializados, que só tem calorias e nada de nutrientes. Busque orientações com um nutricionista ou médico. Só de se alimentar melhor, de forma mais leve e saudável, já terá benefícios visíveis.

Movimente-se

Mesmo quem está parado há muito tempo deve começar algo. Escolha uma atividade física que se encaixe na sua rotina e que dê prazer. Não gosta de academia, musculação? Tente natação, ciclismo, surfe ou os chamados treinos funcionais. Um check-up médico antes é fundamental para saber como anda a saúde. Após ser liberado, tenha disciplina para seguir um novo ritmo de vida.

Cuidado com armadilhas

Ok, falta pouco para o verão. Mas cuidado! Dietas muito restritivas podem dar um resultado imediato, mas são dificílimas de se manter e podem gerar outros problemas de saúde. Nada de apelar para substâncias que queimam gordura ou aceleram o metabolismo, que são perigosas.

Vá com calma

Respeite o ritmo no exercício. No início pode ser mais penoso. Mas logo o corpo se acostuma. Anote o desempenho diário. E meça os resultados após uma semana. Você verá progresso. Se a ansiedade bater, busque formas de controlá-la. Pode ser com acupuntura, ioga ou meditação.