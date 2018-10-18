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Desenho na moda íntima

'Power Rangers' inspiram linha de lingeries

Os tamanhos na coleção variam de pequeno a extragrande e custarão 35 dólares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2018 às 12:52

Publicado em 18 de Outubro de 2018 às 12:52

. Crédito: Reprodução/ @yandy
Depois de servir de inspiração para cosplays, coleções de roupas e fantasias em geral, a franquia Power Rangers ganhou a própria linha de lingeries, da marca americana Yandy - que já possui no currículo séries como Harry Potter e as princesas da Disney.
Além de calcinha e sutiã, a coleção também traz uma máscara de dormir Crédito: Yandy/Divulgação
A Morphin Babe inclui uma seleção para cada um das cores dos super-heróis inspirados na japonesa Super Sentai. Além de calcinha e sutiã, a coleção também traz uma máscara de dormir.
"Pronto para se transformar em sua versão mais sexy ainda? Assuma o comando do quarto neste traje de lingerie exclusivo", diz a descrição da coleção. Os tamanhos na linha variam de pequeno a extragrande e custarão 34,95 dólares (cerca de R$ 129).
No ar com Power Rangers Super Ninja Steel, a franquia foi comprada recentemente pela Hasbro. A temporada de 2020, primeira na nova casa, se chamará Beast Morphers.

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