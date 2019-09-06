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Posso atrasar?

Luciana Almeida

Luciana Almeida

Publicado em 

06 set 2019 às 17:01

Publicado em 06 de Setembro de 2019 às 17:01

PERGUNTA: NELSON
"As vezes fico sem saber o que é melhor: chegar atrasado em um evento ou não comparecer? Tenho uma agenda instável e nem sempre consigo cumprir o horário determinado"
Estamos falando de eventos sociais e alguns eventos profissionais com maior liberdade, certo?
Aniversários, casamentos, jantares, encontros com amigos, lançamentos de moda, de livros, exposições, algumas rodas de conversas. Nesses casos, de vez em quando, sim! Podemos chegar atrasados.
Quando a situação não está sob o nosso controle, e o nosso horário não é determinado somente por nós, os imprevistos acontecem e eles não devem ser motivos para que você deixe de participar de encontros com amigos, colegas e, até mesmo, de conhecer gente nova. Afinal, coisa boa é estar entre pessoas queridas ou dar uma socializada, não é mesmo?
Em situações profissionais informais, gosto da ideia de estipular um horário para início e término do evento. Não estabelecer um horário rígido dá mais liberdade de tempo e pode transmitir a sensação de que a agenda não é rígida.
 
Quando alguém marcar uma reunião com você, e você acreditar que aquela pessoa pode atrasar, estabeleça o horário inicial e o final. Assim, caso a pessoa se atrase quinze minutos, por exemplo, avise, logo que ela chegar, que será preciso “correr” um pouco, pois terão quinze minutos a menos para conversarem. Isso não será deselegante da sua parte, pois o atraso não foi seu. Até a próxima!

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