Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comer sem culpa

Por R$ 12,50: faça um delicioso risoto de abóbora com couve e linguiça

O chef Juarez Campos é quem ensina esse prato super saboroso

Publicado em 23 de Agosto de 2019 às 14:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2019 às 14:15
Risoto de abóbora, couve e linguiça Crédito: Marcelle Louback
Ingredientes:
400g de arroz arbóreo
40g de cebola picada
5g de alho picado
40ml de azeite
80g de manteiga
80g de Grana Padano
125ml de vinho branco seco
1,5ml de caldo de frango
1 maço de couve em tirinhas
200g de abóbora vermelha em cubos e cozida al dente
20g de requeijão catupiry ou similar
400g de ragu de linguiça
Modo de preparo:
Liquidifique a abóbora cozida com o catupiry e um pouco de caldo de frango, formando um creme. Reserve
Numa panela, refogue o alho e a cebola no azeite e na metade da manteiga. Junte o arroz e refogue
Acrescente o vinho branco e deixe evaporar. Junte o caldo aos poucos, até o arroz ficar al dente
Acrescente o creme de abóbora com catupiry e a metade da couve picada
Desligue o fogo e junte o Grana Padano e a manteiga gelada
Verifique o tempero. Sirva coberto com o ragu de linguiça e o restante da couve frita crocante.
Ingredientes (ragu de linguiça):
01 cebola média em cubinhos
1/2 cenoura descascada em cubinhos
01 talo grande de aipo em cubinhos
2 dentes de alho em cubinhos
400g de linguiça de porco já sem pele e sem gordura (peso já limpa)
40ml de azeite
200ml de vinho branco seco
Sal e pimenta-do-reino a gosto
2 colheres de sopa de salsa e cebolinha picadas e misturadas
2 xícaras de molho de tomates
Modo de preparo:
Frite a linguiça e reserve. Refogue a cebola, a cenoura, o aipo e o alho
Junte a linguiça, frite e perfume com vinho branco seco
Adicione o caldo, o molho de tomates e deixe cozinhar em fogo baixo até reduzir a metade
Verifique o tempero. E junte a salsa e a cebolinha.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher morre e três ficam feridos após carro capotar em Baixo Guandu
Imagem BBC Brasil
O zoológico de Moctezuma que surpreendeu os espanhóis há 500 anos — e que só agora começamos a entender
Imagem de destaque
Escalador é resgatado por helicóptero após cair em monte no Sul do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados