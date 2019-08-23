Por R$ 12,50: faça um delicioso risoto de abóbora com couve e linguiça

Ingredientes:
400g de arroz arbóreo
40g de cebola picada
5g de alho picado
40ml de azeite
80g de manteiga
80g de Grana Padano
125ml de vinho branco seco
1,5ml de caldo de frango
1 maço de couve em tirinhas
200g de abóbora vermelha em cubos e cozida al dente
20g de requeijão catupiry ou similar
400g de ragu de linguiça
Modo de preparo:
Liquidifique a abóbora cozida com o catupiry e um pouco de caldo de frango, formando um creme. Reserve
Numa panela, refogue o alho e a cebola no azeite e na metade da manteiga. Junte o arroz e refogue
Acrescente o vinho branco e deixe evaporar. Junte o caldo aos poucos, até o arroz ficar al dente
Acrescente o creme de abóbora com catupiry e a metade da couve picada
Desligue o fogo e junte o Grana Padano e a manteiga gelada
Verifique o tempero. Sirva coberto com o ragu de linguiça e o restante da couve frita crocante.
Ingredientes (ragu de linguiça):
01 cebola média em cubinhos
1/2 cenoura descascada em cubinhos
01 talo grande de aipo em cubinhos
2 dentes de alho em cubinhos
400g de linguiça de porco já sem pele e sem gordura (peso já limpa)
40ml de azeite
200ml de vinho branco seco
Sal e pimenta-do-reino a gosto
2 colheres de sopa de salsa e cebolinha picadas e misturadas
2 xícaras de molho de tomates
Modo de preparo:
Frite a linguiça e reserve. Refogue a cebola, a cenoura, o aipo e o alho
Junte a linguiça, frite e perfume com vinho branco seco
Adicione o caldo, o molho de tomates e deixe cozinhar em fogo baixo até reduzir a metade
Verifique o tempero. E junte a salsa e a cebolinha.