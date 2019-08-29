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Comer sem culpa

Por menos de R$20: faça um delicioso carpaccio de cogumelos

Os chefs Barbara Verzola e Pablo Pavon são quem ensinam essa receita prática e fácil

Publicado em 29 de Agosto de 2019 às 10:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2019 às 10:25
Carpaccio de cogumelos Crédito: Fernando Madeira
 
Ingredientes (para os cogumelos):
4 cogumelos Paris grandes
azeite, quanto baste
ervas aromáticas
pimenta-do-reino
Modo de preparo:
Em uma frigideira, colocar o azeite e os cogumelos temperados com sal e pimenta. Deixar em fogo baixo, confitando por aproximadamente 20 minutos
Retirar do azeite e colocar em uma bandeja, deixar esfriar e levar ao congelador, até que esteja bem firme
Com a ajuda de uma faca bem afiada (ou uma fatiadora), cortar fatias bem finas do cogumelo e colocar entre pedaços de papel manteiga (para não grudar), já no formato do prato a ser utilizado
Deixar esfriar o azeite e reservar.
Ingredientes (para os cubos de parmesão):
100g de Parmesão
Modo de preparo:
Cortar o parmesão em cubos de 1cm. Reservar.
Outros:
Azeite aromatizado (elaboração anterior)
Pinolis tostados
sal
azeite
cebolinha picada
Finalização e apresentação:
Em um prato, colocar os cogumelos fatiados, temperar com o sal, pimenta-do-reino, azeite aromatizado, os pinolis e os cubos de parmesão. Regue com azeite e sirva!
Rendimento:
4 porções
Complexidade:
Fácil
Custo:
R$ 18,92

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