Por menos de R$20: faça um delicioso carpaccio de cogumelos

Carpaccio de cogumelos Crédito: Fernando Madeira





Ingredientes (para os cogumelos):

4 cogumelos Paris grandes

azeite, quanto baste

ervas aromáticas

pimenta-do-reino

Modo de preparo:

Em uma frigideira, colocar o azeite e os cogumelos temperados com sal e pimenta. Deixar em fogo baixo, confitando por aproximadamente 20 minutos

Retirar do azeite e colocar em uma bandeja, deixar esfriar e levar ao congelador, até que esteja bem firme

Com a ajuda de uma faca bem afiada (ou uma fatiadora), cortar fatias bem finas do cogumelo e colocar entre pedaços de papel manteiga (para não grudar), já no formato do prato a ser utilizado

Deixar esfriar o azeite e reservar.

Ingredientes (para os cubos de parmesão):

100g de Parmesão

Modo de preparo:

Cortar o parmesão em cubos de 1cm. Reservar.

Outros:

Azeite aromatizado (elaboração anterior)

Pinolis tostados

sal

azeite

cebolinha picada

Finalização e apresentação:

Em um prato, colocar os cogumelos fatiados, temperar com o sal, pimenta-do-reino, azeite aromatizado, os pinolis e os cubos de parmesão. Regue com azeite e sirva!

Rendimento:

4 porções

Complexidade:

Fácil

Custo: