"Pira" confira a crônica de Maria Sanz Martins

Confira a crônica "Pira" de Maria Sanz Martins Crédito: Reprodução/ Unsplash @michaelbenz

Inquieta, Elisa não sabia explicar o que queria... E assim, numa manhã distraída de domingo, enquanto rolava a barra do Instagram, foi atingida por uma flecha, digo, ideia. Levantou depressa, foi até o quarto, apanhou a carteira e comprou, em oito parcelas, passagens para Reno, Nevada, na América.

Era lá que aconteceria mais uma edição do festival chamado "Burning Man" – ou "Homem em Chamas", um evento anual que acontece no deserto de Black Rock, onde é construída uma comunidade temporária experimental e artística, baseada em dez princípios: inclusão radical; confiança mútua; expressão pessoal; cooperação; civilidade; doação; descomodificação; participação; imediatismo; e sair sem deixar rastros.

Nota: o nome do festival se deve ao fato de que ele culmina com o ritual de queima de uma escultura gigante feita de madeira, conhecida como "the Man" ou "o Homem".

Ela já tinha ouvido falar do festival e esse ano, sem namorado e com o dinheiro da venda do carro, resolveu que iria. Pronto. Só não imaginava a transformação que experimentaria.

Sem saber, estava indo para uma espécie de laboratório da vida. E também não calculava o poder transformador que o fogo tem. Na verdade, já tinha ouvido falar alguma coisa a respeito, mas nunca entendeu como exatamente o fogo, enquanto elemento alquímico, tem o poder (o de fato e o simbólico) de transmutar as coisas – e as pessoas.

Fez as malas com roupas exóticas e desfez-se de todo tipo de expectativa. Chegando em Reno, sentiu o estômago arder de ansiedade e, ainda no aeroporto, encontrou a pequena turma com a qual dividiria um furgão no deserto. Carregadas de mochilas e adereços, elas pareciam igualmente ansiosas, mas de cara fez amizade com um garota da Guatemala, chamada Monalisa, e decidiram dividir a beliche.

Na primeira noite, vestiram seus personagens, seus arquétipos, suas fantasias místicas e caminharam até "o Templo", uma tenda enorme montada no centro da cidade temporária, onde haveria um ritual de boas vindas. Num palco circular, no meio de uma grande roda, um homem de cartola branca conduziu uma meditação. Pediu que todos se sentassem no chão, fechassem os olhos e visualizassem uma caverna; que entrassem nela e caminhassem pelo escuro até chegarem ao ponto final, onde encontrariam uma fogueira acesa.

"Atrás dessa fogueira há uma pessoa (especial) que vai te conceder o próprio fogo em uma tocha. Apanhe, agradeça e volte. Este é o fogo da vida criativa, o fogo que anima seu corpo e que vai te conduzir por esses dias. Abra os olhos e seja muito bem-vindo!"

Bastou. Elisa apanhou sua tocha metafísica, deixou a tenda e respirou fundo – dançou, dançou, dançou. Viveu cada segundo e cada dia daquela experiência como se fossem os últimos. Sentiu-se inteira, livre, conectada com ela mesma, mais resiliente, mais capaz de servir ao outro, mais corajosa, mais Elisa do que nunca.

E no último dia, quando queimariam o monumento principal num ritual conduzido pelo mesmo homem de cartola branca, Elisa sentiu-se a própria alquimista. Dessa vez, o homem sugeriu que cada um dos participantes escolhessem um elemento de apego que estivessem usando e oferecessem ao fogo, num pedido de transmutação dos padrões limitantes, amarras, preconceitos e medos.

Trêmula, mas confiante, Elisa pediu licença aos céus, tirou do pescoço um colar de prata com um pingente de lua minguante que havia sido de sua avó Ana, e ofereceu à pira gigante.

Como mágica, o fogo levou a matéria e entregou uma íntima promessa.

Elisa respirou fundo e, com olhos selvagens, diante da fogueira, acreditou. Depois dançou a noite inteirinha que Deus deu.

Quando o dia chegou, já era outra mulher.

Enfim, sobre essa cura operada pelo fogo até hoje ela não sabe explicar – pudera, quem saberá?