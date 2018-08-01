'Pig': confira a crônica de Maria Sanz Martins

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Foi ele quem me atendeu quando aos onze anos fui até a escola sozinha pedir uma vaga. Minha mãe havia dito que não fazia sentido entrar numa fila para ser aceita numa instituição de ensino particular, e que se eu tanto queria, eu que fosse para a tal fila.





E fui. Cheguei cedinho e me coloquei de pé entre as mães e pais que carregavam pastas com currículos de seus filhos. Passaram-se horas e eu lá, sem nenhuma outra criança para conversar, até que chegou minha vez e Pignaton abriu a porta. Nunca vou me esquecer, ele ficou me olhando como quem diz Ué, cadê (seus pais)?.

Fui entrando na salinha onde ele recebia as pessoas de camisa branca e sandália de dedo. Sentei na cadeira feito gente grande e justifiquei minha vontade de estudar ali. Ele, que me levou muito à sério, disse que conseguiria uma vaga na turma integral, e emendou uma recomendação sobre a dedicação que me seria cobrada caso eu topasse estudar neste novo formato. Engoli seco e respondi que sim. (Sim! Eu queria estar ali, integral estava ótimo pra mim  pelo menos era assim que eu pensava). Cheguei em casa toda feliz, contando para minha mãe que havia sido aceita e que estudaria o dia inteiro  ao que ela respondeu com um carinhoso problema é seu.

Nota: problema mesmo, porque durante os dois anos seguintes eu literalmente perturbei Maria Helena, diretora responsável pele ensino fundamental, dona da escola, e esposa de Pignaton  que no caso só ria de canto, com aquele olhar de eu bem te avisei. Bem, quem conviveu comigo lembra das tardes de choro, dia sim, dia sim, implorando por uma vaga no semi-integral. (Demorou dois anos, mas consegui)

Corta para a cena sete anos mais tarde.

Durante o terceiro ano, ou período de cursinho pré-vestibular, os alunos eram alçados ao olhar de Pignaton. Era ele quem geria o andar dos pré-vestibulandos, tanto com conselhos e orientações, quanto com um acompanhamento meticuloso do desenvolvimento de cada um.

Pois bem. Ao longo do ano eram aplicados uma série de simulados. Nestas ocasiões cobrava-se de cada um de nós uma postura séria, simulada, pois as provas aplicadas tinham o mesmo grau de dificuldade do vestibular de uma federal, e mais, o resultado, ou a colocação era estampada pelos corredores da escola.

Na véspera de um destes simulados, minha amiga Bárbara, hoje minha comadre, foi dormir na minha casa com a desculpa de que iríamos estudar até tarde. Aconteceu, contudo, do Chiclete com Banana vir tocar na cidade, justamente na antiga Zoom, que por acaso ficava ao lado da minha casa... (Quem não ama Chiclete com Banana aos 17 anos? E aos 26, 30, 38...?).

Enfim, fomos. Chegamos em casa às três da manhã  e o simulado era às sete. Nunca vou me esquecer. Às 7h05 nossa cozinheira abriu a porta do quarto: Maria, acorda! Pignaton tá no telefone dizendo pra você ir já para escola fazer o simulado. Levantamos enlouquecidas e descemos descabeladas, de chinelo, abadá e short jeans, para descobrir um tempo horroroso de vento e chuva forte. Pegamos um ônibus e chegamos na escola batendo queixo. Passamos por Pignaton feito dois pintos molhados, de cabeça baixa. Fiz a prova como pude  entre uma questão e outra, cochilei (e ronquei) com a cabeça encostada na parede de chapisco e fui acordada por um tapinha no ombro dado por Pig, que sempre muito sábio, via além e, por isso, sorria.

José Antônio Pignaton foi um mestre abençoado pelo deuses da persistência e do conhecimento. Um homem de nobreza rara e visão galáctica, que tocou a vida de uma geração inteira e transformou em realidade monumental seu sonho para educação.