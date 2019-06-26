Pet terapia: cão vira-lata visita crianças com câncer em hospital

Diário de chloé

Buzz e seu outro cão companheiro participando da Pet terapia no Instituto do câncer infantil Crédito: Reprodução/ Instagram @institutodocancerinfantil

Pet terapia

Meu querido diário... Estes dias estava lendo sobre um projeto no Rio Grande do Sul e achei muito legal, uma iniciativa da empresa Hercosul, fabricante de alimentos para animais de estimação, e do Instituto do Câncer Infantil (ICI).

Um cão vira-lata, chamado Buzz, que já participou de vários comerciais de televisão, é a grande estrela em alguns hospitais que tratam de crianças com a doença. Ele visita a meninada na companhia de seu tutor, o adestrador Jones Cardoso.

É bom lembrar que existem várias pesquisas que comprovam que a convivência com animais de estimação, nem que seja só por alguns minutos, proporciona bem-estar, reduzindo o estresse e ajudando, inclusive, a diminuir a depressão. E neste caso específico, ajuda, ainda, a aumentar a imunidade, levantando a autoestima das crianças.

O cãozinho Buzz Crédito: Reprodução/ Instagram @institutodocancerinfantil

Buzz é a alegria da meninada quando aparece no hospital. Ao comando de seu adestrador – e depois dos pacientes – ele rola pelo chão, oferece as patinhas, posa para fotos, sobe e desce de vários lugares, e sabe até rezar. São cerca de 40 minutos de muitas brincadeiras.

É claro que para não prejudicar a saúde dos pequenos, segundo seu adestrador, são tomados vários cuidados com Buzz. Além da vacinação em dia, o cão toma banho antes de cada visita e tem as patas higienizadas antes de entrar na caixa de transporte, que também é lavada, Até a guia é limpa com água sanitária. E após cada interação, é passado álcool gel nas mãos das crianças.

A pet terapia, segundo o Instituto do Câncer Infantil, tem trazido resultados surpreendentes aos pequenos pacientes assistidos. Além de diminuir a solidão, a tristeza e a inibição das crianças, ajuda também a descontrair o ambiente hospitalar, fazendo com que elas enfrentem melhor as sessões de quimioterapia.

Achei esse projeto o máximo. Bem que poderiam fazer um parecido por aqui. Eu adoraria participar de um projeto como este, visitando crianças hospitalizadas, dando e recebendo carinho e ajudando no tratamento. Seria muito gratificante. Tenho certeza, também, que elas iam me adorar! Mas se não for eu, que seja, então, um cãozinho bem dócil e adestrado. Quem topa fazer esse projeto? Lambeijos.

Decoração pet

Móvel pet Crédito: Divulgação

Tem pet em casa adora decorar a casa com móveis adaptados a eles também. Um bom exemplo é esta mesa lateral Pet.se, criada com exclusividade por Edu Bortolai e Carlos Naguno para a Tok&Stok. Com desenho divertido em formato de casinha, ela é uma ótima escolha para quem busca um móvel versátil que permite acomodar o seu animal de estimação com muito estilo, conforto e o carinho que eles merecem. Vem com uma almofada em espuma revestida em tecido macio para os bichinhos ficarem acomodados.

Quem tem pet em casa adora decorar a casa com móveis adaptados a eles também. Um bom exemplo é esta mesa lateral Pet.se, criada com exclusividade por Edu Bortolai e Carlos Naguno para a Tok&Stok. Com desenho divertido em formato de casinha, ela é uma ótima escolha para quem busca um móvel versátil que permite acomodar o seu animal de estimação com muito estilo, conforto e o carinho que eles merecem. Vem com uma almofada em espuma revestida em tecido macio para os bichinhos ficarem acomodados.

R$ 485,99.

Me adota, vai!

A sushi precisa de um lar, que tal adotar? Crédito: Divulgação

Olá pessoal! Sou a Sushi, gostaram do meu nome? Tenho aproximadamente um ano, sou fêmea, vacinada e castrada. Estou à procura de um lar, doce lar. Tenho tanto amor para oferecer. E quero muito fazer uma família feliz. Se gostou de mim e quer me conhecer, entre em contato com as tias do abrigo pelo e-mail: [email protected] ou pelo whatsapp (27) 99944-9521 (Jussara) ou (27) 99878-4912 (Rubia).



