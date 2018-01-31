Pesquisa indica disparidades entre países no combate ao câncer

- Crédito: Shutterstock

Pesquisadores de instituições britânicas revelaram haver disparidades entre países quando são comparadas as taxas de sobrevida a diferentes tipos de câncer, principalmente os que afetam crianças. Os cientistas acreditam que as lacunas observadas ocorrem devido às variações na disponibilidade e na qualidade do diagnóstico e nos serviços do tratamento.

Segundo o estudo, publicado na revista médica "The Lancet", nesta terça-feira, foram observados progressos no combate à doença de uma forma geral, incluindo casos mais graves, como o câncer de pulmão, entre 2010 e 2014 - período analisado pelos especialistas.

Embora as taxas de combate ao câncer cerebral infantil tenham aumentado em muitos países, a pesquisa mostrou que para crianças diagnosticadas em 2014 a chance de sobrevida de cinco anos era de aproximadamente 80% na Dinamarca e na Suécia, enquanto no México não chegava a 40%. No Brasil, a chance de sobreviver ficou em 28,9%. E a taxa de sobrevida ao câncer cerebral em crianças costuma ser maior do que em adultos.

"Apesar dos avanços na conscientização, serviços e tratamentos, o câncer ainda mata mais de 100 mil crianças a cada ano em todo o mundo", disse o professor Michel Coleman, da London School of Hygiene & Tropical Medicine, um dos responsáveis pela pesquisa.

Para o estudo, conhecido como "Concord-3", cientistas analisaram prontuários de 322 pacientes diagnosticados com câncer em 71 países, comparando taxas de sobrevida de cinco anos entre 18 tipos de câncer comuns, que atingem 37,5 milhões de pessoas, entre adultos e crianças. A pesquisa analisou informações de países que aglomeram dois terços da população mundial.

"Se nós pudermos assegurar que mais crianças sobrevivam ao câncer por mais tempo, nós precisamos de dados confiáveis sobre o custo e efetividade dos serviços de saúde em todos os países, para comparar o impacto das estratégias em lidar com o câncer infantil", afirmou Coleman.

Nos últimos 15 anos, para a maior parte dos tipos de câncer, a taxa de sobrevida é maior em apenas alguns países: Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Finlândia, Noruega, Islândia e Suécia.