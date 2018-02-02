Pesquisa: capixabas são os que menos acreditam em 'amor de Carnaval'

Uma pesquisa com foco no carnaval realizada pelo Sexlog, uma rede social para adultos, mostra que os capixabas são os que menos acreditam que uma aventura durante a folia pode virar um relacionamento sério, com apenas 64% das respostas positivas. O Espírito Santo é o estado menos otimista se comparado com São Paulo (68%), Rio de Janeiro (72%), Paraná (66%) e Bahia (81%).
Ainda de acordo com a pesquisa, os cariocas lideram o ranking e são os mais fogosos com 87% das respostas afirmativas sobre o aumento das chances de fazer sexo no primeiro encontro no carnaval. Em segundo lugar estão os foliões do Paraná e São Paulo, ambos com 86%, na sequência vem os baianos com 85% e, por último, os capixabas com 83%.