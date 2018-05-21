Personalidades dizem o que desejam para a Vitória de 2028

. Crédito: Ilustração

Moradores andando pelas ruas dos bairros à noite sem medo. Ciclovias por todos os cantos da cidade, mais bicicletas e menos carros em nossas paisagens. Cidadãos mais tolerantes uns com os outros, respeitando as diferenças. Os desejos de sete profissionais do Estado viram realidade na arte de Arabson de Assis, ilustrador de A GAZETA. A convite da Revista.ag, ele e nossos convidados mostram como seria a Vitória ideal em 2028.

Conheça o que diferentes personalidades querem para o futuro de Vitória Crédito: Divulgação

Alison Cerutti - jogador de vôlei de praia

Daqui a dez anos, pretendo viver numa cidade mais organizada, com o setor hoteleiro e turístico funcionando melhor com o de transporte. Vitória é uma ilha e tem que ser menos caótica, tem que voltar a ser uma cidade aconchegante como sempre foi. Espero que cresça com organização.

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Benedita do nascimento Martins - professora de língua portuguesa

Eu espero que haja mais tolerância e respeito quanto à diversidade humana. Que as pessoas sejam compreendidas pelo seu modo de ser, sem que tenham atitudes discriminatórias. Que a nossa cidade possa ser referência nos quesitos de solidariedade, afeto, união e zelo pelo bem comum. E que dessa forma as adversidades sejam amenizadas e possamos viver harmoniosamente.

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Ronaldo Barbosa - designer e diretor do Museu Vale

Em dez anos, meu sonho é que a cidade seja inclusiva no acesso à cultura para todos os públicos, uma referência para o país com ênfase nas artes visuais. Com grandes espaços para exposições de todo o mundo, novas galerias de arte comerciais e uma nova geração de empresários colecionadores, jovens talentos e o Museu Vale comemorando 30 anos. Quero, sobretudo, que essas atividades gerem formação e educação de jovens para conduzir nosso país.

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Alessandra de Melo - dermatologista

Desejo que daqui a dez anos eu possa ver Vitória como um modelo de segurança, trânsito, saúde pública e educação para o Brasil. Temos totais condições para isso, mas o que nos falta são os avanços nessa base da população, pois com uma base forte todo o resto evolui junto, a economia se torna mais forte, temos mais empregos e uma cidade mais desenvolvida.

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Jace Theodoro - jornalista e cronista

Mais que pra mim, quero uma cidade pros que virão, seja daqui a dez anos, seja daqui a 100. Um lugar em que a dignidade dos cidadãos são seja jogada debaixo de viadutos e marquises. De ar mais limpo onde se respirem cultura e liberdade de expressão e onde o afeto prevaleça sobre a intolerância à diversidade.

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Barbara Verzola - chef

Desejo poder sair do meu restaurante à noite e ir pra casa andando sem me preocupar em ser assaltada; que meus funcionários tenham ônibus e segurança para chegar em casa. Desejo que a cidade seja mais visitada e apreciada, pois acho que o potencial turístico do Estado não é nem 1% aproveitado. Desejo uma ciclovia ao lado de cada calçada para que as pessoas possam usar mais a bicicleta e menos o carro. Desejo que toda a coleta de lixo da cidade seja seletiva. E desejo que todo mundo seja feliz.

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Angela Gomes - Arquiteta e Urbanista

Menos grades, menos medo, menos segregação socioespacial, menos automóveis e farmácias. Mais investimentos em cultura, educação, inovação, habitação e transporte público. Cais das Artes funcionando como um centro de arte, ciência e tecnologia. Mais mão na massa, menos planos e projetos engavetados.



















