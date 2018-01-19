Pensando em viajar sozinho: tudo o que você precisa saber

Luciana conheceu Stonehenge, um sítio histórico datado de 3.100 a.C. Crédito: Divulgação/ Luciana Almeida

Vai sozinha? Que coragem! Esta foi a frase que eu mais ouvi quando decidi realizar o meu sonho de fazer um intercambio fora do Brasil. Inicialmente, meu desejo era de aprender inglês. Mas, aos poucos, fui me conectando com a minha natureza pessoal e descobri que, curiosa que sou, além de melhorar a minha comunicação, existia o desejo de viver novas experiências, conhecer, novos cenários e interagir com outras culturas. Foi então que, em novembro de 2016, com o apoio da minha família, decidi que era a hora de partir. Entre o momento da decisão e o da partida, tive sessenta e quatro dias para organizar tudo. Em alguns momentos eu tinha grandes receios. Não sobre o que eu iria encontrar, mas de como as coisas ficariam por aqui. Sou muito centralizadora e deixar o meu reino me provocou grandes incertezas e inseguranças. Mas este também era um grande incentivo. Ter a oportunidade de olhar a minha vida do alto sendo responsável somente por minhas escolhas, e dar aos meus a mesma chance de fazer com que eles vivessem os seus dias sem a minha interferência, era, para mim, uma aventura interessante (lembra que sou curiosa?).

Saber que poderemos voltar assim que decidirmos é muito confortável. Esta certeza reduziu o medo do novo desafio. Mas aviso aos navegantes: Não desistam ao primeiro sinal de mar revolto. Sim, nem tudo é calmaria. Quem parte para uma aventura assim encontra alegrias e alguns dissabores. Em alguns momentos a correnteza muda e o primeiro pensamento e o de bater em retirada. Para esses momentos, o meu conselho é: aguenta firme! Lembre-se que esta é uma experiência e, como tal, devemos vivê-la e superá-la. Garanto que a cada superação recebemos como recompensa mais força, um verdadeiro certificado pessoal de bravura que nos proporciona orgulho de nos mesmas.

Gosto de arte, de história, cultura, tradição e modernidade. Por isso escolhi a Inglaterra como destino, e para não chegar direto na fervilhante Londres, fiz a minha primeira parada, de dois meses, em Newcastle. O que foi ótimo. Encontrei uma cidade alegre e acolhedora. Cheguei à tarde e, como era inverno, já estava totalmente escuro. Resolvi ir ao supermercado e, por ser perto, nem me lembrei de levar o meu endereço. Resultado: me perdi de noite, temperatura de quarto graus e chovendo. Fiquei perdida, andando em círculos por três horas. Por sorte, encontrei um casal jovem de japoneses que não me largou até que eu estivesse segura em minha casa. Foi preciso pedir ajuda a dois policiais que, falando com a central da polícia, conseguiram localizar o meu endereço. Eu só lembrava que, ao lado da minha residência estudantil, havia uma loja de noivas (que eu não sabia o nome). Esta é uma história que eu menciono pra dizer que ali conheci a existência dos Anjos Protetores dos Viajantes. Sim, eles existem e se manifestam por meio de pessoas que praticam a empatia. E pra ressaltar a importância de nunca sair de casa sem o endereço.

Passado o susto, vivi momentos incríveis na cidade. Convivi com pessoas de todas as parte do mundo, sempre de forma harmônica e respeitando as diferentes culturas e hábitos. Constatei que a nossa alegria brasileira agrada e nos aproxima das pessoas que, independente da nacionalidade, têm uma curiosidade e um encantamento pelo Brasil. Principalmente quando existe uma vontade de construir uma boa relação, o que conseguimos com facilidade.

Em fevereiro, após aproveitar finais de semanas e feriados e conhecer vários lugares interessantes, finalmente cheguei a Londres. Que sensação! Foi puro encantamento! Que lugar! Experimentei a cidade por dois meses. Estava lá no dia do atentado terrorista na ponte de Westminster e também em dias ensolarados e em outros chuvosos, mas igualmente incríveis. Conheci castelos, museus, pessoas e lugares maravilhosos. Voltei ao Brasil com uma sensação de que precisava fechar um círculo. Foi tão impactante para mim, que eu sentia que precisava ter um pouco mais de tempo por lá. Foi então que, já entendendo melhor a língua voltei para uma temporada de mais dois meses, divididos entre Londres e Brighton, uma cidade de praia encantadora.

Mas o que posso dizer é que, após uma experiência como essa, você é apresentado a uma pessoa nem imaginava que existisse. Você mesma! Cada um a seu tempo. Para alguns a experiência pode durar quinze dias, para outros, um tempo maior. Mas, independentemente da quantidade de dias, vá. E se der medo, vá assim mesmo. Vale a pena!

"A experiência me transformou" , Nina Tassis Maia, designer

Viagem à Índia marcou Nina Tassis Crédito: Divulgação/ Nina Tassis

Passei na universidade em 2003 e troquei o início do curso para o segundo semestre para viver minha primeira experiência de viajante solitária. Fui para a Espanha fazer curso de línguas e fiquei na casa de uma família. Foi uma viagem tranquila, mas muito representativa. Foi a primeira vez que fiquei longe da minha mãe e lidei com a independência. Viajei pela península ibérica com amigos que conheci lá, essa experiência abriu minha cabeça e plantou uma semente que acabou se transformando em uma viagem de volta ao mundo anos depois.

Ao retornar, conclui o curso de Direito, fiz OAB mas já estava atuando há tempos como designer na nossa empresa. Encerrei o ciclo que tinha me proposto e me dei de presente uma viagem que uniu turismo, aprendizado, trabalho e lazer. Foi em 2010. Comprei uma passagem de volta ao mundo e escolhi um roteiro com as regiões que queria conhecer. Estava sozinha, mas encontrei com algumas pessoas ao longo do caminho. A viagem começou no Brasil, depois Argentina, Nova Zelândia, Austrália, Tailândia, Camboja, Vietnã, Hong Kong. Na Áustria, Hungria e República Tcheca, o meu namorado foi me encontrar. E na Alemanha, Turquia, Grécia, Paris e Inglaterra tive a companhia da minha mãe, minha irmã e minha prima.

Foi uma ótima oportunidade pra me aperfeiçoar em design, inglês, aumentar repertório, ter flexibilidade para conseguir aprimorar meu trabalho... Este tipo de viagem é comum em outros países, sabia que era possível desde que eu me organizasse.

Sou medrosa, tenho medo de avião e todas as atividades que possam desdobrar em morrer fatalmente. Por outro lado, não são medos obstrutivos. Além disso, tive algumas cautelas como avisar a cidade que ia e o hostel que iria ficar, não beber muito, tentar interagir para fazer atividades em grupo. Outro ponto: perceboo que brasileiros são mais sagazes porque estão acostumados a viver em um ambiente hostil e inseguro. O único momento que me senti mais vulnerável foi na Tailândia devido a instabilidade política durante a minha estadia em Bangkok. (Teve um conflito entre dois grupos políticos - camisas vermelhas e camisas amarelas -, as embaixadas fecharam, o aeroporto também, e parecia que a imprensa não passava as informações de forma transparente).

Vivenciar outras culturas abriu minha cabeça, conheci muita gente legal, tive boas ideias, comi comidas diferentes e deliciosas, aperfeiçoei meu inglês, aprendi novas técnicas e finalizei, focada, um curso de design na Central Saint Martins, que é uma escola ótima na minha área de atuação. Acho que me tornei uma pessoa melhor e mais desenrolada, além de algumas percepções terem se tornaram mais claras. Você é obrigada a sair da zona de conforto, se torna mais empática e amplia os horizontes de pensamento. Também acho que me trouxe mais criatividade.

Continuo viajando, sozinha ou acompanhada. Acabo de voltar da Tanzânia e África do Sul e ano passado estive no Japão e Escandinávia. Acho a experiência de viajar sozinha bem estimulante, produtiva e interessante.

"As escolhas são só nossas", Simone Magnago, empresária

Simone Magnago ficou 10 semanas na Ilha de Malta Crédito: Divulgação/ Simone Magnago

Há tempos eu pensava em estudar Inglês e, para um melhor aproveitamento, sabia que teria que viajar sozinha, ou seja, sem muletas rsrs. Sou muito organizada, então planejei bastante para onde ir: países sem conflito, segurança e suporte no Brasil e, na pior das hipóteses, aeroporto e volta para casa.

Nos primeiros dias senti um pouco de medo, o tal frio na barriga e aquela pergunta: o que vim fazer aqui? Eu não entendia quase nada do que falavam, não conseguia ligar o fogão e a máquina de lavar roupa e também não conseguia me comunicar para pedir ajuda. Mas o choque passou rápido. Em poucos dias já estava dominando quase tudo.

Foram 10 semanas maravilhosas, uma verdadeira oxigenada no cérebro. Conviver com pessoas e lugares desconhecidos nos traz uma perspectiva muito maior de mundo. E, tendo a internet como aliada para aliviar a falta das pessoas que gostamos, não dá tempo de sentir muita saudade.

Pra mim, o principal ganho foi poder estar 100% do tempo comigo mesma e focada na minha satisfação, o que é difícil quando estamos acompanhados. Cada um quer fazer algo diferente em tempo diferente. Quando estamos sozinhos não precisamos desviar a atenção para o outro e conciliar gostos e horários.As escolhas são só nossas. O cérebro está constantemente aberto e estimulado a aprender e a velocidade de absorção vai aumentando a cada dia. Passamos a prestar mais atenção às diferenças, novas paisagens, às novas comidas, aos novos pensamentos.

Aproveitei os finais de semana para conhecer outros lugares. Fui a Barcelona, Suíça, Veneza, Sicília e algumas ilhas próximas a Malta.

Conhecer novas pessoas é muito fácil. A gente não imagina, mas é muito comum encontrar quem está na mesma situação que nós. Outro ganho importante é o anonimato, pois ninguém quer saber o que você faz ou deixa de fazer, somos livres.

Com relação à segurança ou insegurança, nós brasileiros estamos muito familiarizados com o assunto, então é tomar cuidados básicos como levar para rua somente o necessário, estar sempre ligada nos nossos pertences, verificar antes o caminho e o sistema de transporte em aplicativos e perguntar aos moradores locais informações sobre hábitos e costumes da região.