'Pela evolução' leia a crônica de Maria Sanz Martins

. Crédito: R.Parizotti

O que é ser normal - diante da realidade atual?

Às 6:15, quando o despertador tocou, o homem de pijama xadrez abriu os olhos com desgosto. Mais um dia de greve o aguardava lá fora, e toda sua produção seguiria parada, se deteriorando em algum ponto da estrada. Se arrastou até o banheiro e esfregou o rosto com água. Escovou os dentes, olhou fixamente para o chuveiro e experimentou um golpe do desânimo. Respirou fundo, penteou os cabelos com as mãos, vestiu as calças que estavam jogadas sobre a cadeira, apanhou o par de meias que estavam dentro do sapato, abotoou a mesma camisa usada, vestiu o paletó e deu um nó frouxo na gravata. Era um retrato da decepção.

Que remédio?, o homem pensava, se aquilo que o afetava não estava em suas mãos.

Quando chegou na cozinha, sua filha mais velha, que já estava de saída para o trabalho, deu-lhe um abraço apertado: "não fica assim, pai, vai dar tudo certo, você vai ver". Ela dava aula para crianças numa escola do bairro de manhã, depois trabalhava num salão de beleza até de noite. Namorava um professor de Ioga e acreditava no poder da macrobiótica. Não gostava de assistir TV e fugia de todo tipo de discussão política.

A filha mais nova, que chegou de uniforme, reclamava da falta de laranja para fazer seu suco preferido. Reclamou também da falta de combustível que a obrigaria a ir, mais um dia, a pé para escola. E criticou por último o terno do pai: tá horrível. Pegou um pedaço de pão e saiu batendo a porta. Estudava para o vestibular. Queria passar em medicina. Ela tinha amigos de todos os tipos, marombados, surfistas, empresários e esquerdistas. Era confusa sobre a política, mas sabia apontar culpados, acreditava em golpes e se deixava inflamar quando discutia.

O homem de paletó amarrotado foi até a garagem e destravou a corrente da bicicleta. Amarrou com barbante as pontas das calças, para que não sujassem de graxa, colocou nas costas a mochila com seus pertences e pegou a estrada. Cada dia mais infeliz com a situação que se arrastava.

Trabalhava desde menino no negócio que foi de seu avô, passou pelo seu pai, e agora era dele. Pegava cedo, todos os dias e era o último a sair da fábrica. Tinha poucos e bons amigos, com os quais jogava bola aos sábados. Ressentia-se dos rumos do país desde sempre. Mas, fazer o quê...?

Pois é, agora a pergunta não é só mais um chavão. Ela agora é pra valer. Fazer o quê, cidadão? O que é ser normal diante dessa situação? Pedalar contra a ventania e esperar pra ver? Acreditar que o bem vence o mal (espanta o temporal) e tudo vai se resolver? Bradar contra o sistema, bater o pé e a cabeça, até esmorecer? Ajudar a espalhar o medo e vê-lo crescer?

Ou encarar de uma vez a realidade que nos ataca desde a queda do Muro de Berlim, ou desde quando o grande mal foi extirpado da Europa e da América do Norte, e nós, latinos da América Central e Sul, servimos solo fértil, de útero, para um ideal nati-morto. Para fazer renascer um mal sem objetivos plausíveis e de lema simplório: quanto pior, melhor.

Até quando apanharemos sem resistir? Até quando o rabo vai balançar o cachorro? Até quando aquele que trabalha e produz será apontado como vilão? Até quando iremos assistir os nossos jovens sendo mal catequizados nas universidades? Até quando a bandeira do caos será hasteada como forma de revolução? Até quando vamos permitir que a presença do mal nos deforme e nos faça vergonha?

Nota: não estou falando de lateralidade, nem de qualquer partido. Estou falando do mal como entidade  como um ideal de fundamento corrosivo.

Finalmente, normal é lutar pela evolução (moral, social, política e econômica). Anormal é querer todo mundo junto, na lama.