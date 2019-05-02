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É o bicho

Peixes como mascotes: saiba os cuidados necessários com os aquários

Mais do que um objeto de decoração, este recipiente representa um ecossistema e exige paciência, responsabilidade e cuidados diários

Publicado em 

02 mai 2019 às 16:23

Publicado em 02 de Maio de 2019 às 16:23

Aquários precisam de cuidados especiais Crédito: Pexels
Meu querido diário... Existem pessoas que preferem ter um aquário cheio de peixinhos, do que, por exemplo, um cachorro ou um gato. Aqui em casa, certamente não ia dar certo, porque eu e Frida íamos ficar louquinhas querendo caçá-los. Eu, particularmente, acho lindo os aquários. Mas, segundo os especialistas, é necessário bastante dedicação de quem prefere peixes como mascotes. Enfim, dá trabalho cuidar de um aquário. Não basta montar e pronto. Mais do que um objeto de decoração, este recipiente representa um ecossistema e exige paciência, responsabilidade e cuidados diários.
Para começar, é necessário escolher o tamanho do aquário e isso vai depender de quantos peixes você pretende colocar dentro. A melhor opção são os de vidro e retangulares. Em seguida, é preciso definir se será de água doce ou salgada, os primeiros são mais comuns, já os segundos exigem um investimento mais alto, principalmente para manter o ecossistema semelhante ao do mar. Escolher o local certo para instalá-lo também é importante, dê preferência a um ambiente ventilado e com boa incidência de luz solar, mas sem exageros, que tenha tomadas próximas e longe de animais domésticos, principalmente gatos.
O filtro é essencial para manter o ecossistema funcionando. É ele que garante a limpeza e a qualidade da água, tornando-a cristalina, inodora e habitável para os animais e plantas. A escolha certa do filtro depende de quantos litros terá o seu aquário. Informe-se com o vendedor. A iluminação é outro item primordial. Ela é a responsável por fazer a fotossíntese de algas e plantas, desencadeando o processo de oxigenação da água. Além disso, ajuda a fixar no organismo do peixe a protovitamina e o cálcio, colaborando com a sua boa saúde. As mais usadas são as fluorescentes, próprias para aquários.
Aposte, também, em um termostato, para evitar mudanças bruscas de temperatura, que podem levar os peixes à morte. Também é preciso colocar areia no fundo do aquário. Escolha uma que não altere o PH da água. Na hora de decorá-lo, prefira objetos naturais, como pedras, troncos e plantas, mas não exagere, os animais precisam de espaço. Depois de tudo pronto, pode começar a escolher os peixes que irão habitá-lo, não coloque todos de uma vez, vá colocando aos poucos, sentindo o ambiente. Procure ter poucas espécies, em maior número, que muitas espécies diferentes em menor quantidade. Evite os exóticos, eles são mais frágeis e difíceis de cuidar.
Depois, coloque nome nos seus peixinhos e curta todos os dias essa beleza que encanta todo mundo. Lambeijos

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